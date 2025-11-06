YENİÇAĞ YAKIN PLAN

Türkiye erken seçimin yolunu gözlüyor.

Anketlerde erken seçim talebi tavan yapmış durumda…

Seçim mitinglerinde on binler muhalefetin yanında…

Seçim emareleri de bir bir beliriyor.

Bu emarelerden biri de aslında, 2019'da iptal edilen İBB seçimleri için “Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu” sözü ile tanınan Ali İhsan Yavuz’dur.

AKP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ne zaman gazetecilerin karşısına çıksa, “Acaba sanık mı geliyor?” hissi uyanıyor toplumda…

AKP’li Ali İhsan Yavuz dün Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın 13 Ocak 2026'ya ertelendiğini hatırlattı. CHP için “mutlak butlan” geriliminin bittiğini ancak “oylamaya hile karıştırılması” geriliminin, daha doğrusu davasının sürdüğünün altını çizdi.

Ne zaman “oylamaya hile karıştırılması” diye bir suçlama duysam aklıma hemen Kadir Mısıroğlu gelir.

Hani şu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “akıl hocası” denilen Kadir Mısıroğlu…

KADİR MISIROĞLU İLE TAYYİP ERDOĞAN’IN DOSTLUĞU

Kadir Mısıroğlu ile Tayyip Erdoğan’ın dostluğu aslında “oylamaya hile karıştırılması” olayıyla başlar.

Anlatayım.

Yıl 1976.

Recep Tayyip Erdoğan

Fatih’teki Milli Selamet Partisi il binasının ikinci katında İl Gençlik Kongresi hazırlığı yapılıyor.

Mevcut başkan, görevi bırakıyor. Yeni başkan seçilecek.

Başkanlık yarışında üç aday var: Hulusi Zülfikar, Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Osman Emrehan.

İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları toplantıya çağrılıyor. Oylama yapılmasına karar veriyorlar. Yapılan oylamada il teşkilatının desteklediği aday Hulusi Zülfikar, en fazla oyu alıyor. Oradaki herkes kendisini tebrik eder. Başkan belli olmuştur. Yarın yapılacak seçim, formaliteden ibarettir.

Geri planda kalan aday Recep Tayyip Erdoğan’a “Bir Liderin Doğuşu” adlı kitapta yer alan bilgiye göre; Beyoğlu İlçe Başkanı Salih Güler yol gösterir. Buna göre; Erdoğan bütün gece teşkilatları tek tek arayıp destek ister.

Kadir Mısıroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan

Ve o gün gelir, Kongre Başkanlığı koltuğunda Kadir Mısıroğlu oturur.

Hani şu, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu…

Adaylardan ilk sözü, Ali Osman Emrehan aldı ve Erdoğan lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Hemen merak ettiniz değil mi, acaba Ali Osman Emrehan yıllar evvel yaptığı bu kıyağın ödülünü aldı mı diye…

Elbette aldı.

Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde “danışmanı” oldu.

ERDOĞAN İÇİN OY ÇALAN İSMİN İTİRAFLARI

Seçimde üç aday vardı, birini mevcut yönetim destekliyordu, ön seçimde birinci de çıkmıştı ama son anda bir aday Erdoğan’a destek verdi; Erdoğan da sıkı kulis yapıp MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı mı oldu?

İşte bu sorunun cevabını 1980 öncesinde MSP kurucu üyeliği, MSP’nin gençlik örgütlenmesi Akıncılar Derneği’nin İstanbul İl Başkanlığı ve Milli Türk Talebe Birliği yöneticiliğini yapan, AKP'de Parti Müfettişliği görevini üstlenen, Erdoğan’ın “Abi” diye seslendiği Yakup Kaldırım veriyor.

Yakup Kaldırım’ın Serkan Yorgancılar ile yaptığı röportaj “İslami Gençliğin Yazılmamış Öyküsü, Akıncılar” adlı kitapta yer alıyor.

Kadir Mısıroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan

Kitabın 225. sayfasında şu satırlar yer alıyor:

SERKAN YORGANCILAR: Tayyip Erdoğan’ın Gençlik Başkanı olmasında sizin büyük emeğiniz var sanırım. O gün orada neler oldu?

YAKUP KALDIRIM: Tayyip Erdoğan’ın Gençlik Kolları başkanı olma olayını da anlatayım. Mustafa Öztürk gençlik il başkanı, o evlendi yerine yeni başkan seçilecek. İki aday var, birisi Mardinli Zülfikar isminde birisi. Uzun boylu, uzun sakallı ve sürekli şalvar giyinen bir arkadaş. Tayyip Bey de Beyoğlu Başkanı ve o da aday. Eski il başkanı oyunu Zülfikar’dan yana yaptı ve o çok az oyla kazandı. Kadir Mısıroğlu’nun yanında oturduğum bir zaman Tayyip Erdoğan yanıma gelerek durumu bana anlattı. Ben Kadir Mısıroğlu’na dedim ki “Erdoğan talip değil matluptur. Biz kongreyi ona kazandıracağız.” Pazar günü, kongre günü ve çalışmalara başladım. Muhalif olan isimlerin listelerini aldım ve Bayrampaşa Akıncılar başkanı Şevket vardı, 2 metrelik koca bir adam, bir tokatta bir adam devirir, onu kapıya koydum ve ben içeriye girdim. Şevket’e talimat verdim ve muhalif olan ilçelerin içeriye girmelerini engelledim. Kadir Mısıroğlu’nun da divan başkanı olmasını sağladım. Orada divan başkanlığı için de bir aday vardı, onun yanına gittim ve Kadir Abi'nin aday olduğu yerde kimse aday olamaz diye diğer adayları da engelledim.

Sandıklar açıldığında da kendim sandıkların başına geçerek sayımda aktif rol aldım. Hatırladığım kadarıyla 22 oyu cebime koydum ve Tayyip Erdoğan 2 fark ile kazanmış oldu. Kadir Mısıroğlu bunu internette anlatıyor ama benim ismimi söylemiyor, gençleri organize ettim diyor.

Erdoğan 1975'de, yani 21 yaşındayken, MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na; 1976 yılında ise MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.

İşte Tayyip Erdoğan'ın Kadir Mısırlıoğlu ile tanışıklığı o “oy çalınan” dönemlerden başlıyor…