Erdoğan’ın başlattığı 'silkeleme' tartışmasına Enginyurt da dahil oldu! Tam tarzına göre bir cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermiş ve "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" ifadelerini kullanmıştı..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tepki gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tepki de İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi.

"HADİ ORADAN!"

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’a “Silkeleyecekmiş! Hadi oradan. Ne bildiğin varsa yap da görelim” sözleriyle yüklendi.

Silkeleyecekmiş!

Hadi oradan.

Ne bildiğin varsa yap da görelim. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 12, 2024

Suriye’deki gelişmelerle birlikte Alevilere yönelik nefret söylemlerine de dikkat çeken Cemal Enginyurt, paylaşımında, “Yıllardır sistematik yapılan nefret söylemleri son zamanlarda organize bir şekilde arttı. Özellikle Suriye rejim değişikliğinden itibaren,nefret söylemi korkutucu boyutlara ulaştı” uyarısını yaptı; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na ”Kin ve nefrete dur diyelim” çağrısında bulundu.