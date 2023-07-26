Erdoğan'ın "Benim için Miçotakis diye birisi yok" sözleri yeniden gündem oldu

Editör: Osmancan EROK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene mayıs ayında kabine toplantısından sonra dış politika yoğunluklu bir konuşma yapmıştı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamaları hatırlatan Erdoğan, ''Biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle de böyle bir görüşme yapmayı da asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz.Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz" dedi.

14 gün önce dediklerini unutan Erdoğan NATO zirvesi çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelerek el sıkışması tekrar gündeme geldi.