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Erdoğan'ın yeniden gündem olan konuşmasını arşivden çıkardılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Refah Partisi döneminde, benzin Almanya'dan daha ucuz diyen vatandaşa "Saf olma, kendine gel. Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür" yanıtı yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:10
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Erdoğan'ın benzin Almanya'dan daha ucuz diyen vatandaşa verdiği cevap yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın yeniden gündem olan konuşmasını arşivden çıkardılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi döneminde yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Erdoğan’ın Almanya ile Türkiye’de çalışan “İşçi Ahmet” üzerinden yaptığı kıyas dikkat çekti.

Erdoğan Almanya’da çalışmayan bir işçinin Türkiye’de çalışan bir işçiden 1280 kere daha fazla huzur içinde yaşadığını belirterek şöyle konuşmuştu:

“ALMANYADA ÇALIŞMAYAN İŞÇİ AHMET REFAH İÇİNDE YAŞIYOR”

“Almanya’daki çalışmayan işçi Ahmet Türkiye’deki çalışan işçi Ahmet’ten aylık geliri itibariyle, çocuk paralarını katmıyorum, dikkat edin 1280 kere daha fazla huzur içinde, refah içinde yaşıyor.”

Yine Erdoğan’ın benzinin Almanya’ya göre Türkiye’de daha ucuz olduğunu iddia eden vatandaşa verdiği cevap ise dikkat çekiciydi.

“EKONOMİDE KAİDE ALIM GÜCÜYLE ÖLÇÜLÜR”

“Ama benim saf kardeşim de diyor ki, doğru ya hakikaten Almanya’da 1 mark. 1 mark kaç para şimdi 1200 lira e bizde benzin 1125 lira bak bizde benzin daha ucuz. Saf olma, kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.

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Cimri
13.12.2022 19:30
Eskiden çoook daha iyi bir ekonomistmiş.iktisat fakültesinde ikiye geçebilir  
 
meraklı seçmen nihat
13.12.2022 19:27
çok doğru konuşuyor kim bu lider oyum ona  
 
TC Bursa
13.12.2022 19:17
Nereden nereye? Geçmişte eleştirdiği herşeyi bir bir yaşatıyor maşallah  
 
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