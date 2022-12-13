Erdoğan'ın yeniden gündem olan konuşmasını arşivden çıkardılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi döneminde yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Erdoğan’ın Almanya ile Türkiye’de çalışan “İşçi Ahmet” üzerinden yaptığı kıyas dikkat çekti.

Erdoğan Almanya’da çalışmayan bir işçinin Türkiye’de çalışan bir işçiden 1280 kere daha fazla huzur içinde yaşadığını belirterek şöyle konuşmuştu:

“ALMANYADA ÇALIŞMAYAN İŞÇİ AHMET REFAH İÇİNDE YAŞIYOR”

“Almanya’daki çalışmayan işçi Ahmet Türkiye’deki çalışan işçi Ahmet’ten aylık geliri itibariyle, çocuk paralarını katmıyorum, dikkat edin 1280 kere daha fazla huzur içinde, refah içinde yaşıyor.”

Yine Erdoğan’ın benzinin Almanya’ya göre Türkiye’de daha ucuz olduğunu iddia eden vatandaşa verdiği cevap ise dikkat çekiciydi.

“EKONOMİDE KAİDE ALIM GÜCÜYLE ÖLÇÜLÜR”

“Ama benim saf kardeşim de diyor ki, doğru ya hakikaten Almanya’da 1 mark. 1 mark kaç para şimdi 1200 lira e bizde benzin 1125 lira bak bizde benzin daha ucuz. Saf olma, kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”