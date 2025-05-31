Erdoğan'ın biletini kestiği 3 bakanın ismi sızdırıldı! Vekillerde nasibini aldı...

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Erdoğan'ın biletini kestiği 3 bakanın ismi sızdırıldı! Vekillerde nasibini aldı...

Son kulislerde kabinede değişim Kurban Bayramı sonrasında olacak. Değişikliğin 5 bakanı kapsayabileceği konuşulurken, bu isimler arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gibi kritik isimler olacağı iddia edildi. Vekillerin ise Anayasadan dolayı bakan olamayacağı aktarıldı.

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önüne geçerek birinci parti konumuna gelmişti. Bu durum ise AKP tarafında değişimlere neden oldu. Erdoğan, partinin pek çok il ve ilçe başkanlarında değişikliğe gitti. Değişim MYK’da da yarı yarıya değişime neden oldu. Ancak kabineye herhangi bir değişim geleceği ise merak konusu oldu.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Erdoğan geçtiğimiz yıl basın mensuplarına soruları yanıtlarken, kabinede bir değişimin yaşanabileceğinin sinyalini vermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın siber suçlara yönelik operasyonlarla ilgili yaptığı son açıklama da kabine revizyonu tartışmalarını yeniden fitili ateşledi. Yerlikaya açıklamasında, “Bu kabine döneminde siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 16 milyar 603 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu” demişti. Bu açıklamadaki “kabine dönemi” vurgusu, kamuoyunda değişimin sinyali olarak değerlendirmişti.

KURBAN BAYRAMI SONRASI DEĞİŞİM OLACAK

‘Kabinede revizyon olacak mı?’ sorusuna Cumhuriyet'ten Merve Kılıç, AKP kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı. Kabinede değişim Kurban Bayramı sonrasında gerçekleşecek. Cumhuriyet gazetesine konuşan parti kaynakları, özellikle 2 yılı doldurmuş, Erdoğan tarafından performansı yetersiz bulunan bazı bakanlarla yolların ayrılacağını aktardı.

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3 BAKANIN İSMİ SIZDI

Değişikliğin 5 bakanı kapsayabileceği konuşulurken, bu isimler arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gibi kritik isimlerin koltuğunun sallantıda olduğu iddia ediliyor.

VEKİLLERE KÖTÜ HABER

Kulislerde konuşulan bir diğer bilgide ise anayasa değişikliği çalışmaları nedeniyle milletvekillerinden kabineye transfer olmayacak. Bu kararın, Meclis’te anayasa için güçlü bir koordinasyon sağlanması amacıyla alındığı öne sürülüyor.

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