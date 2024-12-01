Erdoğan'ın bu hamlesi dengeleri değiştirecek! AK Parti içinden sızdı...

Hükümette kabine değişikliği gündeme gelmeye devam ediyor. Erdoğan, geçtiğimiz ay yeni süreçte kabinede de duruma göre değerlendirmeler yapılacağını belirtmişti. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kulislerde ‘3-5 kişi değişir’ iddiaları gelmişti. Şimdi ise AK Parti’li bir isim kişilerin değil, kişilerle birlikte bir paradigma değişiminin şart olduğunu, hazırlığın da bu yönde olduğunu gösteren işaretler bulunduğunu vurguladı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay basın mensuplarına verdiği demeçte, “Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” dedi.

AK Parti kaynakları ise Erdoğan’ın söylemine ilişkin, “Çok köklü bir değişim beklemek doğru değil. 3-5 kişi ya değişir ya değişmez. Çünkü kabine ile ilgili şu anda bir problem olduğu düşünülmüyor” ifadeleri kullanmıştı. Değişikliklerin ise büyük kongrede MKYK başta olmak üzere parti vitrininde olabileceği de öne sürülmüştü.

SON KULİSLER…

Son kulislerde ise değişikliğin kapıda olduğu belirtiliyor. Gazete Duvar’ın özel haberine göre; AK Parti’nin büyük kongreyi mayıs ayında yapması bekleniyor. Ancak 31 Mart seçim yenilgisinin ardından büyük değişim beklentisi bulunan AK Parti’de, sadece parti yönetimi değil eşzamanlı olarak kabine ve Meclis grup yönetiminde de değişim beklendiği aktarıldı.

KABİNEDE ÜÇLÜ DEĞİŞİM KAPIDA

Cumhurbaşkanının yerel seçimden bu yana partinin çeşitli kademelerinden yöneticileri ve milletvekilleri başta olmak üzere yüzlerce kişiyi dinlediğini, raporları okuduğunu ifade eden bir partili, kişilerin değil, kişilerle birlikte bir paradigma değişiminin şart olduğunu, hazırlığın da bu yönde olduğunu gösteren işaretler bulunduğunu açıkladı. Beklenen üçlü değişimin ayrıca Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına da yansıyabileceği de konuşulanlar arasında.