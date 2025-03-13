Erdoğan’ın bu hareketi çok tartışılacak! ‘Öyle bir şey yaptırdı ki…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri programında 92 yaşındaki bir kişiye elini öptürdüğü görüntüler ortaya çıktı.