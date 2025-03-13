Erdoğan’ın bu hareketi çok tartışılacak! ‘Öyle bir şey yaptırdı ki…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri programında Dr. Gülahnım Bayrak'a ödülün verirken Bayrak'ın 92 yaşındaki babasına elini öptürdü.
Önümüzdeki haftayı 'İyilik Haftası' yaptıklarını duyuran Erdoğan'ın tören esnasında 92 yaşındaki bir kişiye el öptürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
''ÇOK YAZIK!''
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.
İşte Başarır'ın paylaşımı,
Erdoğan, utanmadan, sıkılmadan 92 yaşındaki birine elini öptürüyor!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 13, 2025
Biz babamızdan, annemizden, atalarımızdan böyle görmedik!
Çok yazık! pic.twitter.com/zPbHOIC6by