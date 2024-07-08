Erdoğan'ın ceketi şimdi de İmamoğlu'nun üzerinde

Erdoğan’ın sık sık giymesi ile beraber ‘Erdoğan’ın ceketi’, ‘Winner ceket’ ‘Seçim kazandıran ceket’ olarak adlandırılan ekoseli ceket son zamanlarda yine konuşulmaya başlandı. CHP lideri Özel’in, Ayşe Ateş ile görüşmesinde giydiği ceket çokça konuşulmuştu.

ÖZEL NEDENİNİ AÇIKLADI

Özel’in neden bu ceketi giydiği çokça konuşuldu, tartışma programlarına dahi konu oldu. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programına katılan Özgür Özel giydiği ceket hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ceket benim ceketim. Kim yolladı, kim verdi falan diyorlar. Aslında ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıktı. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var bunun. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş ve ceketin adı da 'winner ceketi'. Hani niye sen giydin derseniz. Bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik yani?"

İMAMOĞLU’DA ERDOĞAN’IN ‘WINNER CEKETİNİ’ GİYDİ

Özgür Özel’in ardından şimdi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun winner ceketini giydi. CHP lideri Özel ile beraber Edirne Belediyesini ziyaret eden İmamoğlu’nun ekoseli mavi ceketi giydiği görüldü.

Edirne’de yapılan 663’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık final güreşlerini izlemeye giden Özel ve İmamoğlu’nun yanı sıra final turnuvasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı görüldü.