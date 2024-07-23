Erdoğan’ın ceketini Ersin Tatar’da giydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ın ceketini Ersin Tatar’da giydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık giydiği ve sosyal medyada 'Winner Ceket' olarak bilinen ekose desenli ceketi, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar giydi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile röportaj yaptı. Röportajda Tatar'ın dikkat çeken bir tercihi oldu. Donat'ın üzerinde "winner ceketi" olarak bilinen ekose desenli bir ceket vardı.

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ÖZEL VE İMAMOĞLU DA GİYDİ

Bu ceketin popülaritesi son dönemde arttı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği ceketi, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikaste kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yaptığı görüşmede giymişti.

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Özel, ceketin adının "winner ceketi" olduğunu ve parti olarak başarılı bir dönemi kutlamak amacıyla bu ceketi giymek istediklerini belirtmişti. Özel, ceketi giymelerinin kimseye zarar vermediğini, sadece bir sembol olarak gördüklerini ifade etti.

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Kısa bir süre sonra, bu ceketi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da giydi. Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İmamoğlu'nun üzerinde gördüğü "winner ceketi" büyük ilgi çekti ve gündem oldu.

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