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  • 'Son kez adayım' diyen Erdoğan’a videolu yanıt verildi. Erdoğan'ın daha önce de 2 defa son kez adayım dediği ortaya çıkt

'Son kez adayım' diyen Erdoğan’a videolu yanıt verildi. Erdoğan'ın daha önce de 2 defa son kez adayım dediği ortaya çıktı

Memleket Partisi, 2023 seçimlerinde son kez aday olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte adaylıkla ilgili söylediği sözleri içeren bir video yayınladı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:52
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Erdoğan'ın daha önce de 2 defa son kez adayım dediği ortaya çıktı. 'Son kez adayım' diyen Erdoğan’a videolu yanıt verildi

'Son kez adayım' diyen Erdoğan’a videolu yanıt verildi. Erdoğan'ın daha önce de 2 defa son kez adayım dediği ortaya çıktı
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Memleket Partisi, 2023 seçimlerinde son kez aday olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine 2009 yılında başbakanlık görevini sürdürürken yaptığı "2011'de son kez milletvekili adayı olacağım" açıklamasını paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Memleket Partisi, paylaşıma "Bu kez de son kez adaymış. Oysaki bu da yalanmış!" ifadelerini ekledi. 

Erdoğan, 2009 yılında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP Ankara İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "2011 seçimlerinde son kez milletvekili adayı olacağım, yerimi daha sonra inşallah yeni arkadaşlara bırakacağım" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan aynı zamanda o denemde aynı zamanda "Ben birileri gibi oralara çakılıp kalmam." ifadelerini kullanmıştı. 

Öte yandan Erdoğan'ın 2012 yılında Erdoğan'ın son kez AKP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladığı video görüntülerde yer aldı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü (10 Aralık) Samsun'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde "İnşallah, 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz." diyerek 2023'te son kez cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.


 

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düşünüyorum
12.12.2022 17:22
Tarih ' Gitsinde kim gelirse gelsin' diyen milletleri kıssaları ile doludur, önce hayırlısı  
 
Gencosman
12.12.2022 17:22
Son kez aday değil bu son seçim ya molla düzeni ya ATATÜRK cumhuriyeti...  
 
düşünüyorum
12.12.2022 17:20
Pazara kadar değil, mezara kadar. Reis ile devam inşallah  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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