Erdoğan’ın damadı vergi rekortmeni oldu: İkinci sırada da tanıdık isim var

Türkiye’nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında yer alan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira vergi ödedi.

İkinci sıradaki Lütfü Haluk Bayraktar 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira, dördüncü sıradaki Mustafa Rahmi Koç 757 milyon 755 bin 302 lira, 10'uncu sıradaki Erman Ilıcak 372 milyon 720 bin 505 lira, 12'nci sıradaki Mehmet Ömer Koç 356 milyon 169 bin 109 lira vergi ödemesiyle listede yer buldu.

GİB'den gelen açıklamada, 2024 yılında 5 milyon 132 bin 895 mükellefe yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiği, 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildiği ve beyan edilen bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildiği belirtildi.

GELİR VERGİSİNDE EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN

İstanbul, Ankara ve İzmir; mükellef sayısı, beyan edilen matrah ve tahakkuk eden gelir vergisi açısından en yüksek paya sahip iller olarak öne çıkarken en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şöyle:

-İstanbul: 75

-Ankara: 10

-İzmir: 6

-Gaziantep: 5

-Eskişehir: 2

-Bursa: 1

-Karabük: 1

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

3 YILDIR İLK 3 SIRA DEĞİŞMİYOR

Türkiye’nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni, 1,95 milyar TL tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olmuştu. Baykar CEO’su Haluk Bayraktar 1,68 milyar TL ile ikinci sırada yer almış, Bayraktar’ı 480 milyon TL tahakkuk ile Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç izlemişti. Böylece, 2022 yılındaki vergi rekortmenleri ilk üç sırası 2023 yılında da değişmemişti.