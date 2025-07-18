Erdoğan’ın danışmanından adaylık açıklaması: Eğer isterse...

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Anayasaya göre Erdoğan’ın yeniden adaylığı mümkün değil ancak kulislerde farklı formüller konuşuluyor.

Erdoğan’ın olası adaylığı konusunda son açıklama ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan geldi. Uçum, Erdoğan’ın adaylığı için anayasa değişikliğinin gerek olmadığını söyledi.

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor' yalanından vazgeçilinceye kadar hatırlatmaya devam edelim: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya mevcut anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yoktur.

Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.

Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028’in başında TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur. Konuya ilişkin detaylar alıntılanan yazıdadır."