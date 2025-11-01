Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral, eski Kültür Bakanı ve ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'e hakaret içeren bir paylaşımda bulundu.

Zeybek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Türk'tük ama Türk olduğumuzu bilmiyorduk. Atatürk bize Türk olduğumuzu öğretti, yeniden ulus yarattı. 'Ne mutlu Türküm diyene' dediği zaman bütün Türkiye onun sesine ses verdi. Ne mutlu Türküm diyene. Kökeni ne olursa olsun bu yurdun insanlarını Türklük bilincinde birleştirdi. Bu çocuk önemli, bu başlı başına bayramdır. Burada kızlarımızı görüyorum pırıl pırıl. Hiç akıllarına gelir mi acaba Cumhuriyet'ten önce her erkek 4 kadın alabilirdi. Boş ol dediği anda da kadın boş olurdu. Bu gerçekti. Cariye pazarı İstanbul Üsküdar'daydı. Para verip cariye alırlardı. Rıza ve nikah gerekmezdi. Mirastan yarım hisse alırlardı, bu kadınların bayramıdır. Kadınlar ve erkekler eşittir. Bu bayram böyle bir bayram. Cumhuriyet büyük devrimlerle okuma yazma bilenlerin oranını en yükseklere çıkardı. Birbirinizden ayrılmayın, birbirinize kenetlenin. Hangi siyasi partide olduğunuz önemli değil, birbirinize sımsıkı yapışın. Ben burada Türkiye'yi kurtaracak ve yükseklere çıkaracak gücü ve enerjiyi görüyorum. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti" sözlerini sarf etmişti.

HAKARET ETTİ

Erdoğan'ın danışmanı Saral, "Medeniyetine, tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil, müptezel, kendini fasulye sırığından zannediyor. Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm." ifadesini kullandı.