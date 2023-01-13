Erdoğan'ın danışmanından İsveç'e: Nah girersiniz NATO'ya

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye binası önünde toplanan bir grup PKK/YPG sempatizanı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketini binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Grup paylaştığı videoda da tehditler savurdu. Provokatif harekete tepki yağarken, Ankara cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan, “İsveç, PKK’ya teslim olmuş. Kendisini devlet zannediyor. Bir daha Türkiye’de muhatap bulamayacaksınız. Nah girersiniz NATO’ya!” ifadelerini kullandı.

"DİLİNİ KESERİZ"

"Üsluptan rahatsız olan bazı iyi aile çocukları olmuş" diyen Ogan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en nazik başbakanı asıldı bu ülkede dünyanın çıtı çıkmadı.Biliyorum o günleri özlüyorsunuz.İsveç in PKK nın nezaketin arkasına saklanmayın.Erdoğan a dil uzatanın dilini,el uzatanın elini keseriz.Sıkıyorsa hodri meydan"