Erdoğan'ın darbeci dediği Sisi'den Türkiye'ye resmi ziyaret

Türkiye ve Mısır arasında karşılıklı büyükelçilerin atanmasından sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin 27 Temmuz'da Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın darbeci dediği Sisi'den Türkiye'ye resmi ziyaret

İki devletin dün yaptıkları ortak açıklama ile diplomatik ilişkileri büyükelçilik düzeyine çıkarma kararı verdiklerini duyurmuştu.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 27 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sisi, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeleri ele alacak.

MISIR VE TÜRKİYE ARASINDA NELER YAŞANDI?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi 2013 yılında Mursi’nin yönetimine darbe yaparak iktidara geldi.

Bu darbeye Batı ve Arap ülkelerinden bir karşı çıkış olmadı. Erdoğan ise Sisi’ye yönelik “katil, darbeci” gibi sert nitelemelerde bulundu, Arap ülkelerini ve Batı’yı eleştirdi.

İki ülke arasında ilişkiler gerildi, diplomatik temsiliyet seviyesi düşürüldü.

2021 yılında AKP iktidarı; 8 yıl savunduğu politikanın tam tersini uygulamaya başladı, Mısır’la ilişkilerin düzeltilmesi arayışları başladı.

Bu süreçte Türkiye’de bulunan İhvanı Müslimin örgütünün faaliyetleri durduruldu.

Dışişleri bakanlarının temaslarının ardından Erdoğan, geçtiğimiz yıl 20 Kasım’da Sisi ile görüştü. İki ülke liderinin onayı ile de diplomatik ilişkiler yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarıldı.

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