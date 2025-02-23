Erdoğan’ın değişim hamlesi derin yazarı rahatsız etti! AKP kulisleri bu tespitle çalkalanıyor...

AKP’de 28’inci Olağanüstü Kongresi’nde parti içerisinde 75 kişilik ekibin yüzde 53'ü değişti. Parti içerisindeki değişimler, kabine ile beraber devam edeceği konuşuluyor. AKP’li Cumhurbaşkanı ise tek aday olarak girmişti. AKP’deki değişim rüzgarına ilişkin, derin konuların yazarı Fehmi Koru’dan çarpıcı tespit geldi. Koru, “Yıllar içerisinde parti yönetiminde kadrolar değişti, bakanlar geldi gitti, belediye başkanları ‘metal yorgunluğu’ teşhisiyle istifaya zorlandı, AK Parti bu yollarla kendisini değiştirdiğini farz etti. İktidardaki ikinci dönemi AK Parti’nin, bir tür ‘yanlışlıklar galerisi’ gibidir” ifadelerini kullandı.

KORU: AK PARTİ BU YOLLARLA KENDİSİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ FARZ ETTİ

Ankara’nın derin yazarı Fehmi Koru’nun bugünkü köşesinde AKP’deki değişime değindi. Koru, değişime ilişkin çarpıcı bir tespitte bulundu. Koru’nun yazısındaki o bölüm şu şekilde;

“Yıllar içerisinde parti yönetiminde kadrolar değişti, bakanlar geldi gitti, belediye başkanları ‘metal yorgunluğu’ teşhisiyle istifaya zorlandı, AK Parti bu yollarla kendisini değiştirdiğini farz etti. İktidardaki ikinci dönemi AK Parti’nin, bir tür ‘yanlışlıklar galerisi’ gibidir. AK Parti geçmişte seçim başarılarını kendi değerlerine ve icraatlarına bağlayabiliyordu; şimdilerde her şeyini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkinliğine bağlamış bir parti o. Bugünkü kongre bu tespitimi bir kez daha sınamaya yarayacak.”

AKP’DE YARI YARIYA DEĞİŞİM YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler sonrası gündeme getirdiği 'değişim' AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) ile başladı. Listedeki isimler ise yarı yarıya değişti. Gelecek ve İYİ Parti'den yapılan transferler kadroya girdi. 75 kişilik ekibin yüzde 53'ü değişmiş oldu. AKP’deki bu değişimin kabinede de yaşanacağı kulislerde konuşulmuştu.

22 YILLIK İKTİDARLIĞINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz yerel seçimlerde AKP’nin, 22 yıllık iktidarlığı sona ermişti. CHP 44 yıl sonra ilk kez birinci parti konumunda yer alarak AKP’nin önünde yer almıştı. Bu sonuçlar ile beraber AKP’deki değişim hareketi, Erdoğan tarafından gündeme gelmişti. Değişim olacağı da kulislerde pek çok kez konuşulmuştu.