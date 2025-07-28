Erdoğan’ın devreye girmesi bekleniyor! Tutuklu başkanlar için flaş kulis... Ankara’da bu konuşuluyor…

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonlarda tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle gündemden düşmeyen isimler arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer alıyor. Ayrıca gezi davasından yargılanan Ayşe Barım’da sağlık sorunları yaşıyor. 3 ismi halen tutuklu bulunması iktidar cephesinden “hasta tutuklular konusu partimize zarar veriyor” şeklinde tepki sesleri geliyor. Kulislerde bu olay için siyasi iradenin üst düzeyde devreye girmesini bekleniyor.

TUTUKLU HASTA BAŞKAN VE İSİMLER GÜNDEMDE

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve gezi davası nedeniyle tutuklu olan Menajer Ayşe Barım’ın ciddi sağlık sorunları konusunda ne yapılması gerektiği Ankara’nın gündeminde iktidar cephesinin ana konuları arasında yer alıyor. İktidar içerisinde konuşulanları Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında aktardı.

“HASTA TUTUKLULAR KONUSU PARTİMİZE ZARAR VERİYOR”

19 Mart’ta siyasi operasyonunda tutuklanan ve sağlık sorunu bulunan isimler konusunda iktidar partisinde değişen havada, bazı isimler gerçekten insan ve vicdanı açıdan müdahil olsa da “hasta tutuklular konusu partimize zarar veriyor” bakışı hakim.

SİYASİ İRADENİN ÜST DÜZEYDE DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR

Kulislerde, “Cezaevi yönetimlerinin bu kişilerin cezaevinde kalmasının sakıncalı olduğu, sürekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin olması gerektiği” konusunda görüşüne rağmen, topun mahkeme ile adli tıp arasında gidip geldiği aktarılırken, Sonuçta, inisiyatif almayan bu iki kurumun, siyasi iradenin üst düzeyde devreye girmesini beklediği iddia ediliyor.

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