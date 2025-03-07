Erdoğan’ın diplomasının peşinde? 1. BÖLÜM

Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği noter tasdikli diploma ortaya çıkar çıkmaz “sahte” olduğu iddiaları ortaya çıktı.

O günden bugüne Türkiye’de tek bir siyasi parti, “Orijinal Diploma Nerede” diye hukuki bir mücadeleye başladı:

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

Ziyaretime gelen HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran ile MYK üyesi Adnan Okur 4 klasör belge ile Erdoğan’ın diploma arayışını ortaya koydular.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının peşine düşen tüm gazetecilerin ve siyasetçilerin Erdoğan’ın diplomasının peşine de düşmeleri gerekir.

Bu yazı dizisinde tek bir kelime yorum yoktur.

HKP’nin Erdoğan’ın varsa gerçek diplomasına ulaşabilmek için verdiği ancak engellendiği hukuki mücadele vardır.

1) 28 Eylül 2015’te YSK’ye yaptığı başvuruda Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği” bulunmadığından Cumhurbaşkanlığının düşürülmesi ve hakkında TCK’nin 204. maddesinde öngörülen Resmî Belgede Sahtecilik iddiası için suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

YSK yanıt olarak, “suç duyurusunu HKP yapsın” dedi.

2) 23 Ekim 2015’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Erdoğan hakkında resmî belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulundu. Savcı kararında, “T.C. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari Fakültesinden 1980-1981 yılında mezun oldu” diyerek diploma hakkında hiçbir hukuki inceleme yapmadan “işleme konulmama kararı” verdi. İstanbul Üniversitesi vurgusu da dikkat çekti.

İşleme koymama kararı verildi.

3) 13 Temmuz 2017’de Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM genel kuruluna sunulmadan sadece 2 hâkim imzası ile 3 Ocak 2019’da başvuru reddedildi.

4) 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvurusu yapınca 22 Mayıs 2018’de YSK’ya dilekçe vererek Erdoğan’ın adaylığının iptalini istedi.

YSK başvuruyu, “bizden önceki kurul 2014’te kabul etmişti” diye reddetti.

5) 13 Haziran 2019’da bir kez daha YSK’ye başvurarak; suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

YSK yine reddetti.

6) Türkiye Noterler Birliği Erdoğan’ın YSK’ya verdiği diploma fotokopisini, aslını görmeden yasaya aykırı şekilde “aslı gibidir” diye onaylayan noter kâtibi ile notere uyarma cezası verdiğini açıklandı.

7) 17 Haziran 2019’da noter ve kâtibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Takipsizlik kararı verildi.

8) 26 Haziran 2019’da Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıyla verilen uyarma cezasına itibar etmeyen; Anayasa 101’e göre Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olmayan Erdoğan’ın “Resmi Evrakta Sahtecilik” suçunu görmezden gelen YSK üyeleri hakkında, TCK’nun 257. Maddesine göre “Görevi Kötüye Kullanmak” ve 279/1. Maddesinde düzenlenen “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işledikleri için Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

Hiçbir işlem yapılmadı.

9) 4 Ocak 2021’de ÖSYM’ye şu talepte bulundu:

Erdoğan, Üniversitelerarası Seçme Sınavına girmeye hak kazanmışsa mutlaka bir liseden mezun olduğunu bildirmiştir. Eğer söylendiği gibi İmam Hatip Lisesinden mezun olmuşsa, o dönemin koşullarında (1970’li yıllar) Üniversitelerarası Seçme Sınavına kabul edilir ama o zamanki adıyla Yüksek İslam Enstitüsü dışında başka bir bölüme girmesi mümkün değildir. O dönemde Erdoğan’ın, ÖSYM’ye bildirilen mezun olduğu lisenin adının, Girmiş ise Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldığı puanın, Almış olduğu puan ile girmiş olduğu okulun, 1974 yılında yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavı’nda verilen resmî sınav sonuç belgesinin (ÜSSSB) bir örneğinin arşivden çıkarılarak verilmesi için gereğini rica ederiz.

Hiçbir yanıt verilmedi.

Yarın: 2. Bölüm