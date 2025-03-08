Erdoğan’ın diplomasının peşinde? 2. BÖLÜM

Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği noter tasdikli diplomanın “sahte” olduğu iddiaları tartışılmaya devam ediliyor.

O günden bugüne Türkiye’de, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) “Orijinal Diploma Nerede” diye hukuki bir mücadeleye yürütüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının peşine düşen tüm gazetecilerin ve siyasetçilerin Erdoğan’ın diplomasının peşine de düşmeliler.

Bu yazı dizisinde tek bir kelime yorum yoktur.

Erdoğan’ın varsa gerçek diplomasına ulaşabilmek ya da sahte olduğunu ispat etmek için HKP’nin verdiği ancak engellenen hukuki mücadele vardır.

10) 4 Ocak 2021’de AKP’li eski milletvekili Metin Külünk’ün, “Peygamberin de diploması yoktu” demesi ve Ergün Poyraz’ın, “Diplomasız” kitabı delil gösterilerek o güne kadar yapılan tüm hukuki yazışmaları içeren belgeler ayrıntılı bir dilekçe ile TBMM’ye sunarak taleplerini şöyle sıraladı:

Sunulan belgelerden anlaşılacağı üzere cumhurbaşkanı seçilme koşullarını sağlamış, anayasaya uygun yasal bir cumhurbaşkanı yoktur. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı hukuken “Yok Hükmündedir.” Çıkardığı tüm kararnameler ve attığı tüm imzalar geçersizdir.

Bu hukuki durum üzerine;

TBMM tarafından Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığının düşürülmesi, Kendisine yapılan tüm ödemelerin geri alınmasını, Ve yüce meclisin anayasal görevini yerine getirerek bu kanunsuzluğun çok daha tahripkâr - yıkıcı sonuçlar doğurmaması için gereğini yapmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.

TBMM’den yanıt verilmedi

11) 14 Ocak 2021’de Erdoğan’ın, “fark derslerini vermek için gittim” dediği Eyüp Lisesine başvuruldu. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununu çerçevesinde şu sorular soruldu:

Eyüp Lisesine hangi tarihte kayıt yaptırmıştır? İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi? Kaç fark ders verdi ve hangi derslerden kaç not aldı? Hangi tarihte mezun oldu? Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz. Üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Eylül 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?

Okul yanıt vermedi.

12) 27 Ocak 2021’de Millî Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğüne Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvurarak şu soruları sordu:

Erdoğan zorunlu askerlik hizmetine hangi tarihte başladı, hangi tarihte teskere aldı? Askerlik hizmetine nerede başladı, nerede tamamladı? Zorunlu askerlik hizmetini er olarak mı yoksa Yedek Subay olarak mı yerine getirdi? Yedek Subay olarak yaptı ise, Askerlik Şubesine hangi fakültenin diploması ibraz edildi? Beyan ettiği diplomayı açıklar mısınız?

Bakanlık yanıt vermedi.

13) 19 Nisan 2021’de Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Eyüp Lisesine sorulan sorulara cevap verilmemesi üzerine, Okul Müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İşlem yapılmadı.

Yarın: 3. Bölüm