Erdoğan’ın diplomasının peşinde? 3. BÖLÜM

Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.

Anayasanın Madde 101’inci maddesi şöyledir:

“Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.”

Olmazsa olmaz şart “yükseköğrenim yapmış” yani 4 yıllık bir fakülteden mezun olmaktır.

2014 - 2018 ve 2023’te tam 3 kez halk oylaması ile cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahte ya da gerçek olduğu elbette bir gün ortaya çıkarılacaktır diyerek HKP’nin diploma arayışının adımlarına devam edelim:

14) 28 Nisan 2021’de Marmara Üniversitesine Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde şu soruları sordu:

Erdoğan 1973’te Aksaray Ticari İlimler Akademisi’ne kayıt yaptırırken Eyüp Lisesi diploması Akademiye gönderilmiş midir? Akademi, Marmara Üniversitesi dönüştüğü için üniversitenizde, Erdoğan’a ait bir sicil dosyası mevcut mudur ve bu dosyada Eyüp Lisesi diploması var mıdır? Erdoğan iddia edildiği gibi 1973’te 3 yıllık Akademiye girmişse 1976 yılında mezun olması gerekirdi. Ancak mezuniyet tarihi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandığına göre 1981’dir. Erdoğan 3 yıllık okulu 7,5 yılda mı bitirmiştir? Erdoğan’a ait olduğu belirtilen 1981 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi neden mühürsüz ve resimsizdir? Bu belge üzerinde neden iki ayrı numara vardır? İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden alındığı iddia edilen Mezuniyet Belgesinde mezuniyet yılı 1981, mezuniyet dönemi ise Şubat yazılmıştır.

Akademide “Şubat” diye bir dönem var mıydı?

Erdoğan’ın geçici mezuniyetindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası ile diğer geçici mezuniyet belgelerindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzaları neden farklıdır? Erdoğan’ın üniversiteden mezun olduğunun iddia edildiği 1981 tarihinde “Marmara Üniversitesi” kurulmuş mudur? Erdoğan’ın mezun olduğunu beyan ettiği “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” hangi tarihte kurulmuştur? Üniversite öğrencilerinin diploma dereceleri ile okulunun kaç dönem, kaç yıl olduğunu gösteren Transkript belgesidir. Erdoğan’ın, üniversite kayıtlarına dayanan“ transkript belgesi (Not dökümü Çizelgesi) var mıdır? Erdoğan’ın mezun olduğunu iddia ettiğiniz bölüm kaç yıllık eğitim vermektedir? Erdoğan kurumunuzda toplam kaç yıl eğitim almıştır? Erdoğan’ın sınıf arkadaşları ve hocaları kimler olmuştur?

Yanıt verilmedi.

15) 18 Mayıs 2021’de Ekrem İmamoğlu’nun başkanı olduğu İBB’ye başvurarak Erdoğan’ın Başkanlığı döneminde Belediyeye sunduğu diplomayı Bilgi Edinme Kanuna Göre kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

İBB 09.06.2021’de talebin “kişisel verilerin korunması” kapsamına girdiğini ve “kişinin rızası dışında” paylaşılamayacağını söyleyerek talebi reddetti.

İBB yöneticileri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “suçu ve suçluyu gizlemekten” 11 Haziran 2021 tarihinde suç duyurusunda bulundu.

İşleme konulmadı.

16) Marmara Üniversitesi yaptığı başvurunun, “talebin kişisel veriler kapsamında olduğu ve reşit kişinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılamayacağı” gerekçesiyle reddedilmesi üzerine üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvuruldu

Kuruldan oybirliğiyle ret çıktı.

17) 5 Kasım 2021’de ret kararının üzerine, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun verdiği cevabın Anayasaya, uluslararası sözleşmelere, kamu düzenine; yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden usul ve esastan aykırı olması nedeniyle ve “İleride telafisi imkânsız zararlara neden olacağı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptal talebi ile Ankara İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Dava reddedildi.

Yarın: 4. Bölüm