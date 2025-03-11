Erdoğan’ın diplomasının peşinde; 5. Bölüm

Gerçeği söylemek, insana düşman kazandırır. (İskoç atasözü)

HKP avukatları çalmadık kapı, verilmedik hukuki mücadele kalmaz.

Ancak, davalar açılmaz reddedilir.

Suç duyuruları işleme alınmaz.

Tüm muhalefet partileri konuyu kanıksar, unutur ve umursamaz olur.

HKP avukatları bitmez tükenmez bir enerji ile umutlarını hiç kaybetmeden ısrarla, her türlü baskıya rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının peşini bırakmazlar.

Devam ediyoruz başvurularına:

30) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite ve lise diplomalarında belirsizlik olduğunu belirterek, Marmara Üniversitesi’ne yeniden başvuru yapıldı.

Marmara Üniversitesi yine reddetti.

31) Üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvuru yapıldı.

Kişisel veri gerekçesiyle reddedildi.

32) Ret kararının iptali için Ankara 14'üncü İdare Mahkemesi'ne iptal davası açıldı.

Doğrudan menfaat ilgisi olmadığı gerekçesiyle dava reddedildi.

33) Mahkemenin bu kararına karşı da 26 Ocak 2023’te Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Dava devam ediyor.

34) 17 Mart 2023’te YSK’ya aynı gerekçelerle başvurularak 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde; Erdoğan’ın başvurusunun kabul edilmemesi için YSK'ye bir kez daha başvuruldu.

YSK Erdoğan’ın başvurusunu kabul etti.

35) 21 Mart 2023’te; Türkiye Noterler Birliği’nden (TNB), Erdoğan'ın diploması ile ilgili olarak, yapılan ve yapılacak olan hukuksuzluk ile kanunsuzluğun önüne geçilmesi istenerek şu başvuruda bulunuldu:

Bütün üye noterlere yazı yazarak:

Gerçek bir diploma görmeden onun suretini, daha doğrusu sahteliği onaylayan bir belgeyi vermemeleri, İlgilisinin bizzat kendisinin gelerek, diploma aslını ibraz etmeden suret onayının yapılmaması, Eğer vekil atanmış ise de vekilin sıfat ve yetkilerini ve işlemi yapmaya izinli olduklarını bildirir belgeyi görmeden işlemin onaylanmaması gerekir.

İstanbul 15’inci Noterliği usulsüz bir işlem nedeniyle başkanlığınızca “uyarı cezası” ile cezalandırıldı.

Bu durumda TNB’nin; “Erdoğan’ın diploma onay işleminin, kanunlara uygun bir işlem değildir, geçerliliği yoktur, dolayısıyla onaylanan diploma sureti yok hükmündedir” şeklinde karar alması ve Erdoğan’ın fotokopi diploması için yapılan “aslının aynıdır” işleminin iptalinin sağlanması için gereğini arz ederiz.

Dilekçe kayda alınmayıp tarih ve numara verilmedi. Hiçbir işlem yapılmadı.

36) 24 Mart 2023’te Diploma Davası, Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından şu gerekçe ile reddedildi:

"Kişilerin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgelerin, kamu yararının gerektirdiği hâllerde ancak ilgilisinin rızası ile açıklanabileceği, kişisel bilgileri istenen kişilerin tanınmış kişi olup olmadığına ilişkin mevzuatta bir ayrım bulunmadığı dolayısıyla tanınmış kişilerin aleyhine olarak özel hayatın ve aile hayatının gizliliğinin kapsamının genişletilemeyeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Usul ve yasaya aykırı bu karara karşı istinaf yoluna başvuruldu.

Dava devam ediyor

Yarın: 6. Bölüm