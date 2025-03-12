Erdoğan’ın diplomasının peşinde; 6. Bölüm

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Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması gerçek mi sahte mi?

Halkın Kurtuluş Partisinin (HKP) Erdoğan’ın diplomasının peşinde yazı dizisinin ilk 5 bölümünü okudunuz. 6’ncı bölümü yayınladıktan sonra;

Kim ne söyleyecekse söylesin, kimin elinde ne belge varsa bana göndersin.

Böylece tepkileri de ister olumlu ister olumsuz yayınlayayım.

İşte HKP’nin son adımları:

37) YÖK’ün 4 yıl boyunca başkanlığını yapan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan verdiği demeçte şöyle dedi:

"YÖK Başkanı olduğumda iki şeyi merak etmiştim. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıydı. Marmara Üniversitesi’ndeki arkadaşlara sordum. ‘Hocam tek bir tane kayıt yok’ dediler.”

38) Prof. Özcan’ın beyanına dayanarak 27 Mart 2023’te Recep Tayyip Erdoğan (AKP Genel Başkanı), Fahrettin Altun (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı), Mustafa Kurt (Marmara Üniversitesi Rektörü) ve YÖK Üyeleri hakkında; Resmî belgede sahtecilik (TCK m. 204), İrtikap (TCK m. 250), Nüfuz ticareti (TCK m. 255), Görevi kötüye kullanma (TCK m. 257) ve Suçu Bildirmeme (TCK m. 278) suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunuldu.

İşlem yapılmadı.

39) 29 Mart 2023’te 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde; diploması olmadığı gerekçesi ile Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunun reddedilmesi kararı vermesi gerekirken 28.03.2023 tarihinde adaylığının kabulü yönündeki kararı açıklayan YSK Üyeleri hakkında, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na başvuruldu.

Anayasa m.101 ile 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Yasasının 6. maddelerini ihlal yoluyla Görevi Kötüye Kullanmak, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi suçlarını işledikleri için, TCK m. 257 ve 279/1. maddeleri uyarınca Genel Hükümlere göre soruşturma yürütülerek YSK üyelerinin cezalandırılmaları talep edildi.

Yanıt verilmedi ve hiç bir işlem yapılmadı.

40) 29 Mart 2023’te Erdoğan’ın başvurusunu kabul ederek Cumhurbaşkanı Adayları arasında yer alması üzerine Anayasa ve Kanuna aykırı bu işlemden rücu etmesi YSK’dan talep edildi.

Olumsuz yanıt verildi.

41) 1 Ocak 2024’te tüm hukuk yolları kapandığı gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine başvuruldu.

Anayasa Mahkemesinde dava devam ediyor.

42) 16 Eylül 2024’te Ekrem İmamoğlu’nun diploması tartışılmaya başlanıp medya tarafından yayınlanınca İBB Teyit tarafından İmamoğlu’nun diploması alenen paylaşıldı.

Bunun üzerine Erdoğan’ın diploması ile ilgili olarak 3’üncü kez İBB’ye şu taleple başvuruldu:

Madem İmamoğlu’nun diploması paylaşıldı, İBB arşivinde bulunması gereken Erdoğan’ın da diploması da paylaşılsın.

Yanıt alınamadı.