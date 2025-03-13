Erdoğan’ın diplomasının peşinde 7; Tanıklar

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını açıkladı.

Erdoğan’ın kendisine ait https://www.rte.gen.tr/ web sitesinde şu bilgiler vardı:

“Recep Tayyip Erdoğan 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu’ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu.

Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi’nden de diploma aldı.

Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’nde okuyan Sayın Başbakanımız, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.”

Bu web sitesi kapatılmış.

6 günlük, “Erdoğan’ın diplomasının peşinde” yazı dizimde İmam Hatip ve Eyüp Lisesi hakkında Halkın Kurutuluş Partisi’nin başvuruları hep yanıtsız kaldığını okudunuz.

Erdoğan’ın bu eğitim özgeçmişi başbakanlık ve AK Parti resmi web sitelerinde de yayınlanmıştı.

3 internet sitesi de diplomayı Marmara Üniversitesinden 1981 yılında aldığını vurguluyorlar. Bu web siteleri de kapatılmış.

Ancak Erdoğan’ın üniversiteden mezun olduğunun iddia edildiği tarihte “Marmara Üniversitesi” kurulmamıştı.

“Marmara Üniversitesi” 1982 yılının Temmuz ayında çıkartılan 41 sayılı kanun ile kuruldu.

Erdoğan’ın mezun olduğunu beyan ettiği “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” de aynı tarihte aynı kanunla kuruldu.

Marmara Üniversitesi İİBF mezunların oluşturduğu mezunlar derneğinde Erdoğan’ı tanıyan yok.

O günlerde tek tanık ODATV’’ye İsrail’den yazan Rafael Sadi oldu.

Orhan Gökdemir’in haberinde Sadi diyor ki;

“Sayın başbakan ile Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu’nda sınıf arkadaşı iken tanıştık ve 4 sene ayni sınıfı paylaştık, aynı hocalarımız ile okuduk.

Hocalarımız rahmetli İsmet Giritli, Reşat Kaynar, Erol Zeytinoğlu, İsmail Özaslan gibi kıymetli insanlardı.”

Sonra ikinci tanık CHP Milletvekili Aydın Ayaydın ortaya çıktı.

Halk TV’de Enver Aysever’in Erdoğan’ın sorularını yanıtladı:

Aysever: Erdoğan’ın diploması nasıl gündeme geldi?

Ayaydın: Cumhurbaşkanlığı seçimine altı ay kala, TBMM'de milletvekili arkadaşımla muhalefet kulisinde oturuyorduk.

O sırada, bir basın mensubu bana geldi ve ‘MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını iddia etti. Siz o dönem okulda asistandınız, bu konuda ne diyorsunuz?’ diye sordu ben de şöyle söyledim:

Sayın Erdoğan, o yıllarda gece bölümünde okuyordu. Okula devam zorunluluğu olmadığından genellikle sadece sınavlara gelirdi. Derslerine girdim, sınavlarını yaptım.

Aysever: Peki, Sayın Erdoğan'ın diplomasını gördünüz mü?

Ayaydın: Hayır, ben kendisinin diplomasını hiçbir zaman görmedim. Ancak kendisinin 4 yıl boyunca derslerine girdim. Medyada yanlış algı oluşturuldu ve ben diplomayı gördüm gibi ifadeler bana atfedildi.

Sayın Erdoğan, o dönem genellikle sınavlara gelen bir öğrenciydi. Akıncılar Teşkilatı'nda aktif rol oynuyordu ve siyasi faaliyetleri nedeniyle okulda fazla vakit geçirmiyordu.

Değerli okurlarım,

Ayaydın hem, “4 yıl derslerine girdim” diyor hem de “gece bölümünde okuyordu, devam mecburiyeti yoktu” diyor.

Ben de Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nu arayarak sordum:

Aydın Ayaydın derslerine girdiğine tanıklık ediyor ne dersiniz?

Halaçoğlu dedi ki;

“Aydın Ayaydın Sultanahmet İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne 1978’de asistan oldu. Asistanlar derse girmiyorlardı ve Erdoğan’ı okutması mümkün değildi.

Kaldı ki 4 sene de okutmuş olamaz çünkü kendisi 1978’de asistan oldu. En fazla 3 yıl aynı okulda bulunmuş olabilir. Söyledikleri doğru değil.

Mezuniyet belgesinde o tarihte dekan olan Sinan Artan’ın imzası başkalarının mezuniyet belgelerinden farklı ve müdür yok.

Belgede zaruri olarak resim olması gerekirken Erdoğan’ın resmi de yok.”