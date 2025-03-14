Erdoğan’ın diplomasının peşinde 8: CHP’nin Erdoğan aşkı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle değil konuşmasındaki sözleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 312/2 maddesine göre "halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçundan 10 ay hapis ve 177 milyon lira para cezası alıp siyasi yasaklı oldu. 4 ay hapis yattı.

2002 seçiminde sadece iki parti barajı aştı; AKP tek başına iktidar, CHP ana muhalefet oldu.

13 Aralık 2002’de AKP ve merhum Deniz Baykal’ın lideri olduğu CHP’nin oylarıyla Erdoğan’ın siyasi yasağını kaldıracak anayasa değişikliği mecliste kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, düzenlemeyi veto etti. CHP desteğini sürdürdü ve Meclis, 437 oyla siyasi yasağı kaldıran yasa kabul edildi.

CHP’nin Erdoğan’a ilk aşkı ilanı Baykal ile böyle başladı.

YSK, Erdoğan’ın milletvekili ve başbakan olmasının yolunu açmak için sudan bir bahane ile Siirt’teki milletvekili seçiminin aynı seçmen listesi ile tekrarlanması kararı aldı.

Erdoğan aday olsun diye partilerin eski değil yeni adaylar göstermesine yasaya aykırı şekilde YSK izin verdi.

CHP bu karara itiraz etmedi.

CHP’nin Erdoğan sevgisi devam etti.

Erdoğan, 9 Mart 2003'te Siirt’te yapılan seçim tekrarında milletvekili seçildi ve 14 Mart 2003'te başbakan oldu.

2014’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, YSK’ya diploması olarak noter tasdikli bir fotokopi verdi.

YSK hiçbir araştırma yapmadan, aslını istemeden fotokopi diplomayı kabul etti.

CHP bu karara itiraz etmedi.

CHP’nin Erdoğan sevgisi artarak devam etti.

2015’te Halkın Kurutuş Partisi, YSK’ya başvurarak bu diplomanın sahte olduğunu ve araştırılması istedi. YSK reddetti.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu’na sordum: CHP ne yaptı?

Eminağaoğlu dedi ki;

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim kendisine noter işleminin geçersiz olduğunu, belgeleriyle kendisine sundum. CHP, Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğunu gündeme getirmedi.”

Baykal’la başlayan CHP’nin Erdoğan sevgisi Kemal Kılıçdaroğlu ile sürdü.

AKP ve MHP, Bahçeli’nin, “Anayasayı Erdoğan’a uyduralım” projesi ile anayasa değişikliğini halk oylamasına götürdü.

16 Nisan 2017’de oylama devam ederken AKP öğle saatlerinde bir dilekçe vererek, “mühürsüz oylar kabul edilsin” talebinde bulundu.

CHP, başvuruya itiraz etmeyerek, Erdoğan sevgisini ispatladı.

3,6 milyon mühürsüz oy kabul edilince 1,6 milyon farkla Türkiye’de demokratik parlamenter rejim yıkıldı. Tek adam rejimi kabul edildi.

2018’de yapılan Cumhurbaşkanı seçimi öncesi hem HKP hem de Eminağaoğlu Erdoğan’ın YSK’ya yaptığı adaylık başvurusuna itiraz ettiler

CHP ise YSK’ya itiraz etmeyerek, Erdoğan sevgisini arttırdı.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimine gelindi.

Bu kez 2 ayrı anayasa ihlali Erdoğan için ortaya çıktı.

Birincisi; diplomaya itiraz yapılmalıydı.

İkincisi; 2014 ve 2018’de cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın 3. kez aday olması anayasanın 101. Maddesine aykırıydı.

CHP iki skandal için de YSK’ya itiraz etmedi ve Erdoğan sevgisinin kalıcı olduğunu gösterdi...

CHP’de değişim oldu Kılıçdaroğlu kaybetti, Özgür Özel Genel Başkan oldu.

Özel’in lideri olduğu CHP, 31 Mart Yerel seçiminde AKP’yi hezimete uğratarak, 22 yıl sonra ilk kez 1. Parti oldu.

CHP’de değişim oldu, Erdoğan sevgisi değişmedi…