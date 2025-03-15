Erdoğan’ın diplomasının peşinde 9; Suskun liderler

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 2014- 2018 ve 2023’te Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğu iddialarının ortaya çıkmasına rağmen CHP’nin kılını kıpırdatmadığı ortaya çıktı.

Peki diğer siyasi partiler bu konuda ne düşünüyorlar?

Saadet Partisi’nin yeni ve genç genel başkanı Mahmut Arıkan’ın görüşünü aldım:

Soru: Sayın Erdoğan'ın diploması var mı?

Arıkan: Ben görmedim efendim.

Soru: Olduğunu düşünüyor musunuz?

Arıkan: Şu an için düşüncem yok. Bunca yıl bu tartışma yapılırken Sayın Erdoğan bir kere olsun çıkarıp da “işte bu da benim orijinal ıslak imzalı diplomam” demedi. Demek ki bir sıkıntı var diplomada.

8 bölüm halinde Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) verdiği hukuki ve idari mücadele ile tanıkları yazdım.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a şu soruyu gönderdim:

“Erdoğan’ın diplomasının peşinde?” başlıklı yazı serimin sonunda siyasi partilerin genel başkanlarının görüşlerine yer vermek istiyorum.

Erdoğan’ın diploması sahte mi, gerçek mi? Ne düşünüyorsunuz? Saygılarımla.

Yanıt mı? Tek bir tanesinden yanıt gelmedi.

İşte AKP’yi 22 yıldır tek başına iktidarda tutan bu muhalefet ve bu siyaset anlayışıdır.

Medyaya gelince onlar ne yapıyor? Onlar da Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının peşindeler. Yandaş medya iptali, özgür medya ise iptal edilmemesi için yayıncılık yapıyor.

Erdoğan’ın diploması umurlarında değil.

Değerli okurlarım,

HKP bir başvurusunu daha gönderdi.

01 Nisan 2022 günü T24’te çıkan haber şöyle:

Bursa Savcılığı “Konuşma bozukluğu merkezi” için soruşturma başlatıyor.

Emre Nuri Korkut adlı kişinin “sahte diploma” sahibi olduğu belirleniyor.

Korkut hakkında 33 kişinin parasını dolandırdığı iddiasıyla dava açılıyor.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesince sanığa her bir mağdur için 1 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 55 yıl ceza veriyor.

https://t24.com.tr/haber/sahte-profesor-isim-profesorluk-gerektirmez,1024935

13 Nisan 2022’de HKP’liler diyorlar ki;

“Bursa’da Resmi Evrakta Sahtecilik yapanları kovuşturup, soruşturup, yargılayıp mahkûm eden yargı var. O halde biz de suç duyurusunda bulunalım.”

HKP Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şu başvuruyu yapıyor:

Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan (Erdoğan’ın özel kalem müdürü), Mehmet Necat Üçel (suç tarihindeki İstanbul 15. Noteri), Nejla Akgün (İstanbul 15. Noteri), Emine Seven (Suç tarihinde işlemi yapan Noter Katibi, halen İstanbul 44. Noterliği’nde) ve noterde fotokopi diplomaya “aslının aynıdır” işlemi yaptıran Erdoğan’ın şoförü Hasan Tükenmez hakkında;

Resmi Belgede Sahtecilik (TCK. 204 md.), Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK m. 206), Görevi Kötüye Kullanmak (TCK m. 250), Suçu ve Suçluyu Bildirmeme (TCK m. 278) suçlarını işledikleri için suç duyurusunda bulunuyoruz.

Sonuç; Başvuru işleme konulmadı.