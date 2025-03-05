Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili flaş iddia! CHP’li isim “somut delil veriyorum” diyerek açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek seçimin tek adayı İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs’taki üniversiteden İstanbul’daki üniversiteye geçişinde önemli iddialar ortaya İmamoğlu, bugün de savcılığın diploma iddiaları nedeniyle açtığı soruşturmada ifade verdi.

TBMM'de basın toplantısı gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da İmamoğlu'na yönelik diploma dahil açılan soruşturmalara tepki gösterdi.

Başarır, açılan soruşturmaları utanç verici bulurken, CHP'nin üç belediye başkanının da cezaevinde olmasına tepki gösterdi.

Erdoğan’ın diplomasına atıfta bulunan Başarır, "Olan bir diplomayı sorgulayacağınıza olmayan diplomayı sorgulayın” dedi.

Başarır, Erdoğan'ın lisans diploma defterinde yer alan imzalardan bahsederek, Erdoğan'dan önce ve sonra imza atmış iki kadının kızlık soyadlarını da kullandığını ifade etti.

“OLAN BİR DİPLOMAYI SORGULAYACAĞINIZA OLMAYAN DİPLOMAYI SORGULAYIN”

Başarır, Erdoğan'ın mezun olduğu dönemde kadınların kızlık soyadlarının olmadığını iddia etti.

“Olan bir diplomayı sorgulayacağınıza olmayan diplomayı sorgulayın” diyen Başarır, “Ekrem Bey diplomasını koyuyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nde okumuş. Oradan İstanbul Üniversitesi'ne gelmiş. Derslerini başarıyla bitirmiş, yüksek lisans yapmış. Hepsi var. Yazışmalar var. O gün yatay geçişe izin verilen, okulunu bitiren, hayatına devam eden birçok öğrenci ve vatandaşımız var.

Ama bir kişinin diploması yok. Gören de yok. Var. Nerede? Nerede? Çünkü Cumhurbaşkanının diploması önemli” dedi.

“BAK BU KADAR SOMUT BİR DELİL VERİYORUM”

Anayasanın net bir sınır çizdiğini belirten Başarır, “Onun diploma örneğinde imza atan bir hoca o tarihte kızlık soy ismini kullanıyor. O tarihte Medeni Kanun'da böyle bir hüküm yok. Bak bu kadar somut bir delil veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploma örneğinin basına dağıtalım birer tanesini.

Bakalım. İki soy isim kullanıyor oradaki iki hanımefendi. Verildiği tarihte Medeni Kanunda kocanın soy ismini kullanma zorunluluğu var.

Nüfusta böyle bir şey yok. Ha bunu sorgulamayan savcı Ekrem Bey'in diplomasını sorguluyor. İl kongremizi sorguluyor. Büyük kurultayımızı sorguluyor. Kazıma'nı, Tarsus'u, Erdenli'yi, Alanya kongrelerini sorgula. Sorgula. Bir partinin iradesi delegeleri sorgulanır mı arkadaşlar?” dedi.

İşte Erdoğan'ın diploması: