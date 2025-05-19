Erdoğan'ın doğal gaz keşfi müjdesi ikinci baskı çıktı

Kaynak: Sözcü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık' açıklaması daha önceki keşfin tekrarı olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi açıklamasının ardından eski BOTAŞ Daire Başkanı Ali Arif Aktürk'ten düzeltme geldi. Aktürk "Bu gaz sahası zaten daha önce açıklanmıştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız" açıklaması büyük sevinç yaratmıştı.

AKTÜRK: KEŞİF YENİ DEĞİL

Sözcü TV'nin yayınına katılan enerji uzmanı ve BOTAŞ'ın eski Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, "Cumhurbaşkanının açıkladığı yeni bir rezerv değil, bu bir rezerv güncellemesi. Bu gaz sahası zaten daha önce açıklanmıştı" diyerek doğal gaz keşfi haberlerine sevinenlerin hevesini kursağında bıraktı.

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