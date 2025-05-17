Erdoğan’ın doğalgaz müjdesine Cemal Enginyurt'tan olay yorum

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 75 milyar metreküplük doğalgaz ‘müjdesi’ni CHP’li Cemal Enginyurt’tan olay yorum geldi. Enginyurt, “Ey Vatandaşım! Hazır olun yeni DOĞALGAZ ZAMMI YOLDA demektir bu. Zira yeni her buluş,yeni zam” dedi.

ERDOĞAN DOĞALGAZ MÜJDESİNİ VERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü hastane açılışında vatandaşlara doğalgaz müjdesinde bulundu. Erdoğan, “3500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır” ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT: HAZIR OLUN YENİ DOĞALGAZ ZAMMI YOLDA

CHP’li milletvekili Cemal Enginyurt, Erdoğan’ın doğalgaz müjdesini tiye alarak şu ifadelerde bulundu:

“Erdoğan'dan Doğalgaz Müjdesi(!) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müjde' diyerek, "Dün Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık, 75 milyar metreküplük doğalgaz bulduk" dedi. Ey Vatandaşım! Hazır olun yeni DOĞALGAZ ZAMMI YOLDA demektir bu. Zira yeni her buluş,yeni zam.”