Erdoğan'ın 'Dostum Trump' sözüne olay gönderme!

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Kardeşlik Buluşması programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

Arıkan, mevcut sistemin toplumsal sorunları çözme kapasitesini yitirdiğini söyleyerek, "Ahlakı öncelemeyen hiçbir sistem bu problemleri çözme kapasitesine sahip değildir. İnsanları kutuplaştıran, insanları birbirinden nefret ettiren hiçbir düzen, bu sistemi değiştiremez. Bu doğaya emanet gözüyle bakmayan, ranta çeviren hiçbir düzen, bu sıkıntıları giderme gücüne sahip değildir. Eğer bir toplumda adalete güven durumu en aşağı seviyelere gelmişse, o sistem bozuk bir sistemdir" dedi.

Mahmut Arıkan'dan Gazze açıklaması

Arıkan, hamaset ve hurafelerle toplumu uyuşturan siyaset anlayışının çözüm değil, sorun ürettiğini söyledi. "Peki ne yapacağız" diye soran Arıkan, Milli Görüş'ün sorunları çözmeye yönelik temel ilkelerinine değinerek, "Savaşı değil barışı, çatışmayı değil diyaloğu önceleyeceğiz. Çifte standardı değil, adaleti önceleyeceğiz. Eşitlik üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. Sömürü değil, iş birliği teklif edeceğiz. Baskıyı değil, insan haklarını, demokrasiyi ve özgürlüğü önceleyerek çalışma yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

"EĞER GAZZE İÇİN BİR ŞEY YAPIYORSAK, SONUÇ ALACAK ADIMLAR ATILMALI"

Gazze meselesinin siyaset üstü bir mesele olduğunu kaydeden Arıkan, Gazze hakkında konuşurken kullanılan cümlelerin, oradaki yaraya merhem olacak, akan kanı durduracak, katliamı sonlandıracak nitelikte olması gerektiğini belirtti. Arıkan, "İktidar sadece konuşuyor. "Ey İsrai" ile başlayan cümleler kuruyor. Ama her cümle kurduktan sonra Gazze'deki katliam artarak devam ediyor. Eğer Gazze için bir şey yapıyorsak, sonuç alacak adımlar atılmalı" şeklinde konuştu.

Arıkan, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek için Akdeniz'e inen Sumud Filosu gemilerinin öncülüğünü yaptıklarını belirterek, "Bu filonun kaldırılabilmesi imkansız gözüküyordu. Teşkilatlarımızın gayretiyle bu gemiler şu anda Akdeniz sularında; yakın bir zamanda Gazze’ye ulaşacak inşallah" diye konuştu.

Saadet Partisi'nin kısıtlı imkanlara rağmen Gazze için gemi filosu yola çıkarttığını, iktidar milletvekillerinin ise özel uçaklarla Refah Sınır Kapısı'na giderek, İsrail'i kınayıp döndüğünü belirten Arıkan, "Allah'tan korkun demek gerekiyor. Bütün imkanlar elinizde. Daha neyi bekliyorsunuz? "Ey İsrail" cümlesinin arkasında bir şeyler yapın artık" dedi.

Arıkan, iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri Türkiye Kalkınma Planı kapsamında 5 yılda 2,5 milyon yeni istihdam ve Gayri Safi Milli Hasıla'da 506 milyar dolarlık artış sağlanacağını belirterek, Türkiye'yi ekonomik darboğazdan çıkarmaya hazır olduklarını vurguladı. Arıkan, "Bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye hadsiz bir mektup yazma durumunda kalmayacak. Bir şeyleri çözmek için, birtakım sıkıntıları giderebilmek için, inanmamamıza rağmen, gerçek olmamasına rağmen en büyük katile, dünyanın en büyük baş belasına "Dostum" diye hitap etmeyeceğiz. Bunu yapabilmemiz için Saadet Partisi'ni iktidara getirmek gerekiyor. Başka türlü bu işin olmayacağını görmüş olduk" ifadelerini kullandı.