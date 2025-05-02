Erdoğan'ın duymak istemediği korkunç gerçeği köşesinde açıkladı! Ankara'nın nabzını tutan ünlü gazeteci yazdı...

İBB operasyonu sonrası tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 1 aya aşkındır Silivri Cezaevi’nde bulunuyor. ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanan İmamoğlu’na ise destek için ön seçimde 15 milyonu geçen bir oy gelmişti. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası çoğu anketlerde 8 ila 10 puan artış olduğu görüldü.

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası AKP’de aktif siyaset yapan, bir dönem aktif olmuş, hâlâ sözü dinlenen ve fikir üretebilen değişik isimlerin 19 Mart darbesi ve sonrasına ilişkin analizleri ise merak konusu olmuştu. Nefes yazarı Nuray Babacan, parti içerisinde Erdoğan’ın planının ne olduğu üzerine yapılan bu değerlendirmelerin oldukça ilginç olduğunu söyledi.

“BUGÜNKÜ ORTAMDA İŞ SANDIĞA KALIRSA ZATEN KAYBEDERİZ”

Değerlendirmeleri köşesine taşıyan Babacan, şu sözleri paylaştı:

“Parti olarak süreci iyi yönetemedik. Yük Cumhurbaşkanı’nın üzerine kaldı o da açıklama yaptıkça, rakibiyle uğraşan lider görüntüsü verdi. Yoruldu. Ekonominin bu kadar etkileneceği hesaba katılmadı. Bunun içindir ki; kayyum atamaları rafa kaldırıldı. Eylemlerin sonuç vereceğini sanmıyor. Bizim toplumumuz sandık dışında tepkisini göstermeye alışık değil. Yıllardan beri bu edilgenlikte. Ancak, bugünkü ortamda iş sandığa kalırsa zaten kaybederiz”

“BU GİDİŞLE YA AZERBAYCAN YA DA TÜRKMENİSTAN GİBİ OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Cumhurbaşkanı’nı erişilmez hale getirdiğini söyleyen partililer, “Kendi yardımcılarıyla bile diyaloğu koptu. Kim manipüle ederse o kazanıyor. Bugünün geldiğini görmüştük. Ülke yönetim anlayışının değiştiğini, itirazlara rağmen farklılaştığını gördük. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra her şey değişti. Parti yönetimi artık karar verici değil. Uzun zamandır oraya doğru gidiyordu. Bu gidişle ya Azerbaycan ya da Türkmenistan gibi olacağız” ifadelerini kullandı.