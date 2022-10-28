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Orhan Uğuroğlu'ndan kaçmadı. Erdoğan'ın konuşmasındaki ekonomi açığını yakaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara’da “Türkiye Yüzyılı” adlı etkinlikte yaptığı konuşmasındaki açığı yazarımız Orhan Uğuroğlu yakaladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:30
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Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamadaki açığı Orhan Uğuroğlu yakaladı

Orhan Uğuroğlu'ndan kaçmadı. Erdoğan'ın konuşmasındaki ekonomi açığını yakaladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıkladı.

Bir saati aşkın süre kürsüde kalan Erdoğan birçok başlıkta AKP iktidarı döneminde yaptıkları icraatlardan bahsederken, konuşmasının bir kısmında Türkiye’nin ekonomide geldiği noktaya değindi.

Konuşmanın bir bölümünde Erdoğan’ın, “Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 1’inci, Avrupa’nın 4’üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık” sözleri kullandığı CNN Türk ekranlarına yansıdı.

ORHAN UĞUROĞLU'NDAN KAÇMADI

Erdoğan’ın sözlerindeki çelişki ise gazetemiz yazarı ve Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun dikkatinden kaçmadı. Erdoğan’ın konuşmasındaki dünya ve Avrupa çelişkisini fark eden Uğuroğlu sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

Konuşmanın fotoğrafını paylaşan Uğuroğlu, “İşte uzman ekonomist Erdoğan, İşte algıda 1. Türkiye” sözleriyle Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Uğuroğlu tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Müjde…

Satın alma gücü paritesinde TÜRKİYE:

Dünyanın en büyük 1. Ekonomisi

Avrupa’nın en büyük 4. Ekonomisi

Bravo Erdoğan,

Bravo da bu nasıl mantık yahu?

Dünya’da 1. Avrupa’da nasıl 4. Oluruz yahu?

İşte uzman ekonomist Erdoğan

İşte algıda 1. Türkiye”

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Ali Koç
28.10.2022 22:27
Gerçekten ya, hiç dikkat etmemiştik. Bravo Orhan Uğuroğlu..  
 
İSO
28.10.2022 22:23
Ekonomi yi vatandaş a sorsunlar yani bana, 3,5 ,maaş alanlara değil ne Ekonomi si temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz durumdayız.  
 
Poyraz
28.10.2022 22:16
Buna inanan varmı bence var 3_5 yerden maaş alanlar  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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