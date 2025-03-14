Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı sızdı! Ankara’nın derin koridorlarında konuşuluyor...

CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığını belirleyecek ön seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçime katılmayacağını söylemişti. Yavaş’ın ‘daha erken’ dediği ön seçim konusunda İmamoğlu ise ‘görüş ayrılığı olabilir’ yanıtı gelmişti. Hakkında 6 soruşturma açılan İmamoğlu hakkında ise 5 siyasi yasak talebi bulunuyor. İktidar tarafından İmamoğlu üzerinde son olarak diploma baskısı yapılmaya başlanmıştı. Nefes yazarı Aytunç Erkin, Ankara’nın derin koridorlarında konuşulan İmamoğlu ve Yavaş kulisini paylaştı. Erkin, son dönemde iktidar medyası tarafından Yavaş ve İmamoğlu üzerinden yapılan baskıyı hatırlatarak, “CHP içinde bir ‘kaos’ varmış algısı seçmen üzerinden etkili olabilir iktidara göre. ‘Kendi içlerinde birlik olamayanlar ülkeyi nasıl yönetecek?’ kampanyası da el altından yapılıyor” dedi.

İMAMOĞLU TEK ADAY OLDU

Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için son olarak şaibe iddiasıyla diploma davası başlatılmıştı. İmamoğlu üzerinden 5 soruşturmada siyasi yasak talep edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise iktidar tarafından belediyelere ve İmamoğlu’na karşı başlatılan soruşturmalara ilişkin ‘erken seçim’ çağrısını yaparak, ön seçimi işaret etmişti. CHP’de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimde İmamoğlu tek aday olarak yarışa girecek.

ADAYLIK TARTIŞMALARI

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçime ilişkin ‘daha erken’ demiş ve sonra aday olmayacağını açıklamıştı. İmamoğlu ise ‘görüş ayrılığı olabilir’ cevabını vermişti. Yavaş ise adaylık sorusuna ilişkin anketleri ve zamanı işaret etmişti. İkili arasında adaylık ve ön seçim tartışmaları ise iktidar medyasında geniş yer bulmuştu.

“FIRSAT BEKLEYECEK, ALÇAKLIK EDECEK İNSANLARDAN DEĞİLİZ”

Son olarak Yavaş, İmamoğlu’na karşı oluşturulan algıya ilişkin, “Biz böyle rakibi sayılabilecek, bırakın rakibi, yol arkadaşı birinin ayağı takılmasından fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkan'ın başına yine siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN İMAMOĞLU VE YAVAŞ KAMPANYASI

Yandaş yazar Ahmet Hakan, Erdoğan’ı zorlayacak rakip olarak Yavaş’ı görmüştü. İmamoğlu’nun iktidar medyası tarafından adaylığı gündeme gelmezken, ‘bu bir plan mı’ sorusunu Nefes yazarı Aytunç Erkin, Ankara’nın derin koridorlarında konuşulan bomba bir bilgiyi paylaştı. Erkin’in, ‘Erdoğan için hangisi daha zorlu rakip?’ başlıklı yazısındaki o bölüm ise şu şekilde,

Eğer Ekrem Başkan’ın önü kapanırsa heybeden Yavaş için ne çıkacak? Bunu kimse bilmiyor? Ama bildiğimiz; iktidar için muhalefetin parçalı görüntü vermesi işlerine geliyor. Mansur Başkan da yarışta ve CHP içinde bir ‘kaos’ varmış algısı seçmen üzerinden etkili olabilir iktidara göre. ‘Kendi içlerinde birlik olamayanlar ülkeyi nasıl yönetecek?’ kampanyası da el altından yapılıyor.”