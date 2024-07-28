Erdoğan'ın elini öpmeyen çocuğa attığı şaka yollu tokat gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıkan ve ne yapacağını bilemeyerek şaşkın şaşkın Erdoğan'ın yüzüne bakan çocuğa attığı şaka yollu minik tokat gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının bitiminde ise hak sahibi bir aileye anahtar teslimi yaptı. Aile ile birlikte ailenin iki çocuğu sahneye çıkarak Erdoğan'a yöneldi.

KULAĞINA FISILDANAN ÇOCUK ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sahneye gelen 5 yaşlarındaki çocuğa öpmesi için elini uzattı ancak çocuk bunu anlamayarak Erdoğan'ın yüzüne bakmayı sürdürdü. Çocuğun şaşkınlığını gören Erdoğan yanağına hafif bir tokat atarak elini yeniden uzattı. Sahnedekiler ise durumu fark ederek çocuğun kulağına 'eline öp' diyerek fısıldadı. Uyarıyı alan çocuk Erdoğan'ın elini öperek 200 lira harçlığı aldı. Ardından ailenin büyük oğlu gelerek Erdoğan'ın elini öperek o da harçlığını aldı. Salondan alkış sesleri yükseldi.