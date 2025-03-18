Erdoğan’ın elini öpmüştü… Türkiye güzeli Vekil’e ballı kıyak!

2006 Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen AKP’li Milletvekili Seda Sarıbaş, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Yardımcısı görevine getirildi. Sarıbaş'ın geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın elini öperek 200 TL harçlık alması gündem olmuştu.

VEKİLE BALLI KIYAK

AKP içerisinde yapılan kongre sonrası görevlendirmeler sürüyor. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Erdoğan’ın kararı ile Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Yardımcılığı görevine getirildi. Sarıbaş, X hesabı üzerinden yeni görevini tebliğ etti. Sarıbaş, “Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen’in takdirleriyle birim başkan yardımcılığı görevine yeniden seçilmiş bulunmaktayım. Bu görevi bizlere layık gören başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Sn. Mustafa Şen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle başkan yardımcılığına seçilen diğer yol arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen’in takdirleriyle birim başkan yardımcılığı görevine yeniden seçilmiş bulunmaktayım.



Bu görevi bizlere layık gören başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Sn. Mustafa Şen’e… pic.twitter.com/qAeeBi7FHP — Seda Sarıbaş (@SedaSaribas09) March 17, 2025

ERDOĞAN’IN ELİNİ ÖPMÜŞ 200 TL HARÇLIK ALMIŞTI

Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninden sonra AKP Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldığında Erdoğan otobüsten inmek üzereyken yanına gelen AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile aralarında bir diyalog yaşanmıştı. Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çekmemişti. Erdoğan, elini öpen Sarıbaş’a 200 lira harçlık vermesi ise sosyal medyada gündem olmuştu.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Anne tarafı Trabzonlu baba tarafı ise Adanalı olan Sarıbaş, İstanbul’da dünyaya geldi. Sarıbaş 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli olmuştu. Modellikten işletmeciliğe geçen Sarıbaş, Anadolu üniversitesinde Çalışma Ekonomisi lisansını bitirdi ve ardından sosyoloji yüksek lisansını tamamladı. Sarıbaş AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018), AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerini yaptı. Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği gerçekleştirdi.

Seda Sarıbaş son olarak 2023 Milletvekili seçimlerinde AK Parti Aydın milletvekili olarak seçilmişti.