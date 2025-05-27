Erdoğan’ın en büyük isteği sızdı! Saray’ın her yerinde konuşuluyor… Ünlü yazar bombayı patlattı!

Ünlü yazar Yılmaz Özdil, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük isteğini bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. Özdil, “Asrın liderimiz artık ne yaparsa yapsın toplumun yüzde 50’sinden oy alamayacağını biliyor, Öcalan ve açılım pazarlığıyla DEM partinin desteğini alıp, bu maddeyi değiştirip, “ilk turda en çok oy alan aday cumhurbaşkanı seçilir” haline getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

ADAYLIK ‘ANAYASA’YA TAKILIYOR

Cumhurbaşkanının daha önce iki defa aday olup seçildiği ve Anayasa m.101/2’nin ikinci cümlesinde yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü ve bu hükümde yer alan “en fazla iki defa” ibaresi sebebiyle yeniden, yani üçüncü kez seçilemeyeceği biliniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da 2014, 2018 ve 2023 seçimine girerek kazanmıştı. Erdoğan, 2028 seçimleri için ise “Bu seçim benim için bir final. Bu seçim yasaların verdiği yetkiyle katıldığım son seçimim” demişti. Ancak, Anayasaya göre Erdoğan, aday olamıyor. Meclis’in alacağı bir 'erken seçim' kararıyla Erdoğan’ın yolu açılabiliyor.

ERDOĞAN: TEKRAR ADAY OLMA GİBİ BİR DERDİM YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'yeni anayasa' tartışmalarıyla ilgili olarak, 'Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok' ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erdoğan'ın 'adaylık' açıklamasıyla ilgili olarak ''Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur,'' demişti.

ÖZDİL: DEM İLE BERABER ANAYASANIN 101’İNCİ MADDESİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Ünlü yazar Yılmaz Özdil, Sözcü’deki bugünkü yazısında Anayasa değişikliğindeki asıl amacın ne olduğunu yazdı. Özdil, Erdoğan’ın en büyük isteğinin ‘yeniden aday olmak’ olduğunu söylerken, şunları dile getirdi:

“Anayasanın 101’inci maddesinde, “yüzde 50 artı bir kişi” ibaresi var. Yani, cumhurbaşkanı seçilebilmek için “toplumun yarısından bir fazlası”nın oyunu almak gerekiyor. Özgürlükçü, sivil, demokratik, yerli ve milli anayasa yapalım diyerek süsledikleri cümleler, işte sadece bu maddeden ibaret... Çünkü, asrın liderimiz artık ne yaparsa yapsın toplumun yüzde 50’sinden oy alamayacağını biliyor, Öcalan ve açılım pazarlığıyla DEM partinin desteğini alıp, bu maddeyi değiştirip, “ilk turda en çok oy alan aday cumhurbaşkanı seçilir” haline getirmek istiyor. “Özgürlükçü anayasayı kendim için değil, ülkemiz için istiyorum”