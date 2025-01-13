Erdoğan'ın en büyük korkusunu açıkladı! Bir dönem sır küpüydü...

Ekrem İmamoğlu, Suriye'deki yeni yönetimin Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Şam'a yapacağı ziyareti önce kabul ettiğini ancak saatler sonra iptal ettiğini açıklamıştı. Ziyaretin iptal edilmesine eski Yeni Şafak yazarı ve Erdoğan’ın bir numaralı ismi Mustafa Karaalioğlu’ndan geldi. Karar gazetesindeki yazısında Karaalioğlu, ayrıca Erdoğan'ın en büyük korkusuna ilişkin, “Bu mu bölgesine nizamat veren, kimseden korkmayan, vurduğu yerden ses getiren büyük Türkiye! Erdoğan’ın gönlünde İmamoğlu’nun yeri ayrı! Alabildiği bütün yetkilerini, binalarını hatta topladığı yardımları elinden alıyor, yatırımlarını onaylamıyor, mümkün olsa kazandığı seçimi tanımıyor. İçeride ve dışarıda ne olursa olsan Erdoğan, İBB Başkanı’nı asla ihmal etmiyor.” dedi.

“BİLİN BAKALIM KİM İSTEDİ”

İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi'nin kuruluşunda önemli görev alan ve Erdoğan’ın en yakınındaki isim Mustafa Karaalioğlu, Karar gazetesinde bugünkü “Erdoğan’ın gönlünde İmamoğlu’nun ayrı yeri var!” başlıklı köşe yazısında İmamoğlu’nun Şam ziyaretinin engellenmesine ilişkin eleştirilerde bulundu. Karaalioğlu, şu ifadelerde bulundu;

“TBB, Dışişleri Bakanlığı dahil bütün yazışmaları tamamlıyor, buna göre program hazırlıyor. Şam Valiliği’nden de onay geliyor. Geliyor ama geldiği gibi sadece 6 saat sonra gidiyor!

Bilin bakalım kim istedi de ziyaret iptal edildi...

Ne gerek var bunlara? Niye ayakları üzerinde durmaya çalışan bir ülkeyi Türkiye’nin iç siyasetindeki çekişmenin parçası yaparsınız? Adamları niçin hiç istemedikleri bir siyasi gerilimin parçası haline gelmeye zorlarsınız? TBB’nin de İBB’nin de başkanı Ekrem İmamoğlu diye, onun bütün faaliyetlerini İstanbul’dan Şam’a kadar engellemek neden?

Bu mu bölgesine nizamat veren, kimseden korkmayan, vurduğu yerden ses getiren büyük Türkiye!

İmamoğlu’nun Suriye’ye yardım heyetine mani olduktan sonra dönüp muhalefete “Suriye’ye sırt çevirdiniz, Esadcısınız, falan filan” demek neyin nesi?

“ERDOĞAN’IN GÖNLÜNDE İMAMOĞLU’NUN YERİ AYRI!”

CHP, birkaç haftadan beri Ak Parti’ye karşı psikolojik üstünlüğü kaybediyor. Ama İBB Başkanı’nın ensesinden bir türlü ayrılmamaları gösteriyor ki iktidar ile İmamoğlu arasındaki psikolojik rekabet hâlâ devam ediyor. Ne kadar üstünlük kazansalar, anketleri ne kadar kendi lehlerine dönse de İmamoğlu’nu asla ihmal etmiyorlar. Erdoğan’ın gönlünde İmamoğlu’nun yeri ayrı! Alabildiği bütün yetkilerini, binalarını hatta topladığı yardımları elinden alıyor, yatırımlarını onaylamıyor, mümkün olsa kazandığı seçimi tanımıyor. İçeride ve dışarıda ne olursa olsan Erdoğan, İBB Başkanı’nı asla ihmal etmiyor.

Bu yanlıştan daha yanlış Şam ziyareti iptal kararı, Türkiye’nin Suriye politikasının tahminlerin ötesinde bir iç politika malzemesi olduğunu gösteriyor. Bu kadarına tenezzül edilmesi ise iktidarın/Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyasına şimdiden başladığını, aday olabilmek ve kazanabilmek için her şeyi göze aldığını anlatıyor. İçinde İmamoğlu’nun bile bulunmadığı, bürokrat ve danışmanlardan oluşan bir heyete dahi mani olmak bayağı sert bir kampanyanın habercisidir.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'deki yeni yönetimin Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Şam'a yapacağı ziyareti önce kabul ettiğini ancak saatler sonra iptal ettiğini duyurmuştu. İmamoğlu ''Bu çok vahim bir durumdur. Bu iptali doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı ziyaretinden önce bu görüşmenin yapılmasının nesi doğru değil?'' diye ifadelerde bulunmuştu.

MUSTAFA KARAALİOĞLU KİMDİR?

1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi'nin kuruluşunda görev alan Mustafa Karaalioğlu, Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarlık, genel yayın yönetmenliği ve yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

Daha sonra Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini ve Star Medya Grubu'nun İcra Kurulu başkanlığını üstlenmiştir. 2014 yılında ise Star gazetesindeki görevinden ayrıldı. Karaalioğlu, son olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı görevini yapıyor.

2014 yılında Kanal 24’de ‘sizi destekleyen cemaatlerde var’ söyleminde bulunan Mustafa Karaalioğlu’na Erdoğan, “Bak bir daha bu cemaat ifadesini kullanmayın” diyerek azarlamıştı.

Karaalioğlu’nun Erdoğan’ın bir numaralı sır küpü olarak biliniyordu.