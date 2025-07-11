Erdoğan’ın erken seçim şartı belli oldu! AKP’li eski vekil açıkladı

Eski AKP milletvekili Emin Şirin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararı alması için öncelikle seçim yasası ve anayasa düzenlemelerinde hedeflerine ulaşması gerektiğini öne sürdü. Şirin, mevcut Meclis aritmetiğiyle bu hedeflerin zora girdiğini belirterek, Erdoğan’ın erken seçim planlamasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emin Şirin

Erdoğan’ın dar veya daraltılmış bölge sistemiyle ittifaksız seçim modeline geçmeyi planladığını belirten Emin Şirin şöyle konuştu:

Anayasa hakkında bir kere şunu ortaya koymak lazım. Meclis'in bugünkü sandalye sayılarını Cumhur İttifakı'nın bir daha bulabilmesi söz konusu değil. Cumhur İttifakı bugün hangi ankete bakarsanız bakın yerel seçim neticeleri artı bugünkü anketler en fazla %40 alabiliyorlar. %40 takriben 230-250 milletvekiline tekabül eder. Halbuki bugün 320-330 arası milletvekilleri var. Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı derdi bugünkü Meclis'te bu anayasa meselesini halletmek. Çünkü bir daha bu sandalye sayılarını bulamayacaklar. Benim görüşüm bu Meclis’in hukuken anayasada değişiklikler yapma, yeni anayasa yapma değil, anayasada değişiklikler yapma hakkı olmasına rağmen siyaseten kesinlikle bu hakkı yoktur. Çünkü bunun için oy istemediler. Bilakis bugün yaptıklarının tam tersini söyleyerek oy istediler. Sayın Devlet Bahçeli çok açık söylüyor. Bahçeli, Tayyip Bey'den daha da açık olarak seçim kanunu, siyasi partiler kanunu ve anayasayı değiştirmemiz lazım diyor. Fakat nasıl değiştirmek istediğini de söylemiyor.

İTTİFAKLARI KALDIRACAKLAR

Tayyip Erdoğan %40'la bir daha iktidara gelebilirler. Bunun için seçim kanunuyla oynayacaklar ve ittifakları kaldıracaklar. Dar bölge veya daraltılmış bölgeye geçirecekler. Seçim kanununu çok rahat değiştirebilirler. 1987 senesinde Özal adı konulmamış bir daraltılmış bölge getirdi. O daraltılmış bölge sonucunda Özal %30'lar bir oyla iktidara geldi. %30'lu oylarla iktidara geldi. İktidara getiren sandalye sayısından da cumhurbaşkanlığı aldı. Onun için erken seçimin de bugünkü seçim sisteminden yapılması lazım. Yoksa seçim sisteminde seçimi 60 gün kala, 80 gün kala, 90 gün kala da değiştirecekler.