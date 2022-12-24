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  • Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfretmemek için kendini zor tuttu. Sunucu ne yapacağını bilemedi

Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfretmemek için kendini zor tuttu. Sunucu ne yapacağını bilemedi

Katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve ‘siyasi yasak’ kararını sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, sinirlerine hakim olamayıp ağzından küfür kaçırdı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 00:15
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Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfretmemek için kendini zor tuttu

Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfretmemek için kendini zor tuttu. Sunucu ne yapacağını bilemedi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, Halk Tv'de ‘Perdenin Önü Arkası’ programına konuk oldu.

Programa uzaktan bağlanan Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘YSK üyelerine hakaret’ iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını sert sözlerle eleştirdi.

KONUŞURKEN ÇOK SİNİRLENDİ

Konuşurken adeta kendinden geçen Faik Işık, "Ecevit'ini de gördüm, Hasan Celal Güzel'ini de gördüm. Hepsiyle birebir konuştum da. Her birine ayrı saygım var. Hemfikir de olmamız gerekmez. Hemfikirde olursak, bak işte o zaman ahmakız, biliyor musun?" dedi.

KENDİNDEN GEÇİP KÜFRETTİ

Faik Işık, konuşmasının bir bölümünde de sinirlerine hakim olamayıp küfretti. Işık, "Hepimiz hemfikir olursak, bu memlekette farklı düşünebilen adam yok zeka yok. Hayır arkadaşım öyle bir şey yok ya. Farklı düşüneceğiz. Aynı partinin içinden de farklı düşüneceğiz. 'E benim gibi düşünmedi'. Düşünmüyorum evet. 'Benden değilsin.' Si.. Sen kimsin ya! Büyük bir topluluğun içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"FAİK BEY ÖDÜM KOPTU"

Işık'ın küfretmesinin ardından stüdyoda hem gergin hem de komik anlar yaşandı. Korkusu yüzüne yansıyan programın moderatörü Seda Selek, "Faik bey ödüm koptu" dedi.

"BİZİMLE KONUNUN İLGİSİ YOK"

Araya giren programın konuklarından İsmail Saymaz'ın, "Herhalde RTÜK üyelerini tanıyordur kendisi. Eski, aynı siyasi gelenekten geliyor. Bizimle konunun ilgisi yok. RTÜK üyeleri dikkate alacaktır herhalde bu siyasi geçmişi" demesi dikkat çekti.

"SELAMLAR DEMEK İSTEDİ"

Durumu kurtarmaya çalışan Seda Selek ise, Işık'ın için "Selamlar demek istedi evet" ifadelerini kullandı.

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Misafir
24.12.2022 00:31
Halktv şimdiden geçmiş olsun.  
 
Hacı Cavcav
24.12.2022 00:26
Tayyip Erdoğan'ın yanından geçmiş ve sonradan ayrı düşmüş herkes benzerini yapıyor acaba niye?  
 
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