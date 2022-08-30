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  • CHP'li Ali Mahir Başarır açıkladı. Erdoğan’ın eski danışmanına nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlatılmış

CHP'li Ali Mahir Başarır açıkladı. Erdoğan’ın eski danışmanına nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlatılmış

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı dönemindeki danışmanı İbrahim Kaki hakkında tehdit, alıkoyma, yaralama ve uyuşturucu bulundurma suçlarından arşiv kaydı olduğunu, şimdi de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı…

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:20
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:39
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Erdoğan'ın eski danışmanı İbrahim Kaki'ye nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma. CHP'li Ali Mahir Başarır açıkladı

CHP'li Ali Mahir Başarır açıkladı. Erdoğan’ın eski danışmanına nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlatılmış
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan İbrahim Kaki hakkındaki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başarır, İbrahim Kaki hakkında tehdit, alıkoyma, yaralama ve uyuşturucu bulundurma suçlarından arşiv kaydı olduğunu, şimdi de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı…

Açıklamasına Kaki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı lüks araba ve pahalı saatlerin görsellerini de ekleyen Başarır, şunları belirtti:

"BUNLAR SADECE GÜN YÜZÜNE ÇIKANLAR"

“Bugün size Sayın Cumhurbaşkanı’nın başbakanlık zamanında danışmanlığını yapan birinden bahsedeceğim. Adı İbrahim Kaki. Kendisi şu anda Türk Afrika İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı. Babası, AKP’nin kurucu üyesi. Abisi İsmail Kaki ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Lüks yaşantısıyla, pahalı arabalarıyla, saatleriyle, çakarlı araç konvoylarıyla ve Kanal İstanbul Projesi Direktörü olmasıyla gündeme düşmüştü. İbrahim Kaki de Cumhurbaşkanı’nın danışmanı Serkan Taranoğlu gibilerinden sadece bir tanesi.

Hakkında tehdit, alıkoyma, yaralama ve kullanım amacıyla uyuşturucu bulundurma suçlarından adli arşiv kaydı var. Şimdi de nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlatılmış. İşte AKP’nin 20 yıllık iktidarında hükümet-mafya-siyaset ağının devletin en üst kademelerinde görev yapanları sardığını böylelikle görüyoruz. Bunlar sadece gün yüzüne çıkanlar.

"BU İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAK BELLİ Kİ"

Cumhurbaşkanı danışmanının rüşvet aldığını, SPK Başkanı’nın milyonlarca dolar zimmetine geçirdiğini görüyoruz. Bugün de başbakanın danışmanlığını yapan bir kişinin nitelikli dolandırıcılık, tehdit, alıkoyma ve kullanım amacıyla uyuşturucu bulundurma gibi suçlardan hakkında soruşturma açıldığını öğreniyoruz. Bu ilk değil ama son da olmayacak belli ki. Arabada uyuşturucu kullanıp pudra şekeri diyenler, kasetim var acilen para göndermen gerek diyenler AKP iktidarının gerçeklerini ortaya koymuştur.

Unutulmamalıdır ki bu dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Rüşvet, rant, hırsızlık, görevi kötüye kullanma bu dönemde daha önce hiç olmadığı kadar arttı, yolsuzluk aldı başını gitti. AKP’ye yakın olanlar çakarlı araçlarla konvoy yaparken ne yazık ki vatandaşlarımız benzin alacak, araba alacak parayı bulamıyor. Her gün yeni bir ismin yolsuzluğa karıştığını görüyoruz. Elbette yeri ve zamanı geldiğinde hukuk ışığında hepsinden teker teker hesap sorulacak ve gerçekler gün yüzüne çıkartılacaktır. Hiç kimse devletin makamını kendi hırsları ve çıkarları için kullanamaz.”

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Yurttaş
30.08.2022 18:33
Danışman enterasan niçin,neden ,hangi sebeble olabilir ..  
 
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