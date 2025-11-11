MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz yıl TBMM’de yaptığı çıkış ile başlayan ve “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde, terör örgütü PKK mensuplarının geleceği tartışılıyor.

İzzet Özgenç ve Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Hukuk Danışmanı İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından önemli bir iddia ortaya attı.

ÖRGÜT MENSUPLARININ KADERİ ÖCALAN'IN ELİNDE

Özgenç, terör örgütü mensuplarının akıbetinin, örgütün kurucusu ve vatana ihanetten hüküm giymiş Abdullah Öcalan’ın görüşleri doğrultusunda belli olacağını belirtti.

Özgenç’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

‘AK PARTİLİLER VE MHP’LİLERİN DÜŞÜNME ZAMANI ÇOKTAN GELDİ’

İzzet Özgenç’in paylaşımına bir destek de Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’dan geldi.

Zafer Partisi lideri Özgenç'in açıklamasına dikkat çekerek "Vatansever AK Partililer ve MHP’lilerin düşünmesinin zamanı çoktan gelmiş demektir" dedi.

Özdağ, ’’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ceza hukuku danışmanlığını da yapan Prof. Dr. İzzet Özgenç PKK’lıların affı ve toplumsal/siyasal yaşama katılmaları ile ilgili yasanın yapılması sırasında Öcalan’ın görüşlerine başvurulacağını belirtmiş. Bir ceza hukuku profesörü artık “ayağa kalkma zamanı” diyor. Siyasi bir kimliği olmayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışmanlık yapacak kadar yakın olan bir hukukçu böyle konuşuyor ise vatansever AK Partililer ve MHP’lilerin düşünmesinin zamanı çoktan gelmiş demektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İngiliz haber ajansı Reuters Orta Doğu’dan ‘üst düzey bir yetkiliye’ dayandırdığı haberde, yapılacak bir yasal düzenleme ile 9 bin PKK’lı teröristin Türkiye’ye geleceğini iddia etmişti.

İZZET ÖZGENÇ KİMDİR

İzzet Özgenç 1 Şubat 1960'ta Araklı ilçesi Yeşilköy köyünde doğmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmakta iken 2008 yılı başında YÖK başkanvekiliği görevine getirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültede Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yrd. Doç. ve Doçent unvanlarını elde etmiştir. 2001 yılında göreve başladığı Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006 yılında Profesör unvanını almıştır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.