Erdoğan'ın eski danışmanında flaş çıkış: OHAL uygulanıyor...

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Erdoğan'ın eski danışmanında flaş çıkış: OHAL uygulanıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB başkanlığı döneminde hukuk danışmanı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç bugünkü operasyonların ardından “Olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB başkanlığı döneminde hukuk danışmanı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç bugünkü operasyonların ardından “Olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır” yorumunda bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTIR!!!"

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB başkanlığı döneminde hukuk danışmanı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç bugünkü operasyonların ardından “Olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır” yorumunda bulunması dikkat çekti. Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali konusunda da hukuken yanlış olduğunu söylerken diplomanın iptal edilmemesi gerektiğini belirtti. Özgenç, bugünkü operasyonları da “olağanüstü hal rejimi” olarak tanımlaması ise gündem oldu. Özgenç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah itibarıyla İstanbul üzerinden bütün Türkiye’de adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi uygulanmaya başlanmıştır!!!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı kararları İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" ve "CHP'de para sayma görüntüleri" olarak anılan yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olduğu açıklamada belirtildi.

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