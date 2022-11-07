Turhan Çömez'den Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia. Hekim olarak söylüyorum normal bir Covid ölümü değil

Sansürsüz programında uyuşturucu baronlarının Türkiye'deki ilişkilerinin tartışıldığı sırada, İYİ Partili Turhan Çömez, 1 Kasım 2020'de yaşamını yitiren Burhan Kuzu'nun ölümünün de şüpheli olduğunu söyledi. Çömez " Burhan Kuzu'nun ölümü normal bir Covid ölümü değil, akşam konuşan biri sabaha karşı kanama ile kanama ile kaybedilmez" diye konuştu.

"Çömez " Bulunduğu oda ve raporları muhafaza edin demiştim. Burhan Kuzu'nun neden öldürüldüğü ya da neden öldüğü ortaya çıkar diye" konuştu.

Turhan Çömez'in açıklamalarından satır başları:

"Hekim olarak Burhan Kuzu'nun öldüğü günün akşamı saat 21.00'de kendisi ile konuşan biri ile ben bir görüşme yaptım. Hatta daha önce de söyledim, yineliyorum.

Burhan Kuzu'nun hastanede yattığı odanın ve raporları muhafaza edin demiştim. Burhan Kuzu'nun neden öldürüldüğü ya da neden öldüğü ortaya çıkar.

Normal bir Covid ölümü değil. Yani 21.00'de konuşan bir adam sabaha karşı kanama ile kaybedilmez. Bir sürü soru işareti bir sürü muama var.

Entübe edilmemiş, boğazına hortum takılmamış. 21.00'de konuşan bir adam yoğun bakımda, ertesi gün öldü diye haberleri çıkıyor. O kadar bir karanlık ve soru işaretleri var ki... "