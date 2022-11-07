7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turhan Çömez'den Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia. Hekim olarak söylüyorum normal bir Covid ölümü değil

Turhan Çömez'den Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia. Hekim olarak söylüyorum normal bir Covid ölümü değil

Uluslararası uyuşturucu baronu Zindaşdi'nin Türkiye'de cezaevinden çıkmasına yardımcı olduğuna dair hakkında iddialar bulunan Burhan Kuzu'nun ölümüne ilişkin İYİ Partili Turhan Çömez'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 03:33
Takip Et

Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez katıldığı programda Burhan Kuzunun ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu

Turhan Çömez'den Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia. Hekim olarak söylüyorum normal bir Covid ölümü değil
+
Aa
-

Sansürsüz programında uyuşturucu baronlarının Türkiye'deki ilişkilerinin tartışıldığı sırada, İYİ Partili Turhan Çömez, 1 Kasım 2020'de yaşamını yitiren Burhan Kuzu'nun ölümünün de şüpheli olduğunu söyledi. Çömez " Burhan Kuzu'nun ölümü normal bir Covid ölümü değil, akşam konuşan biri sabaha karşı kanama ile kanama ile kaybedilmez" diye konuştu.

"Çömez " Bulunduğu oda ve raporları muhafaza edin demiştim. Burhan Kuzu'nun neden öldürüldüğü ya da neden öldüğü ortaya çıkar diye" konuştu.

Turhan Çömez'in açıklamalarından satır başları:

"Hekim olarak Burhan Kuzu'nun öldüğü günün akşamı saat 21.00'de kendisi ile konuşan biri ile ben bir görüşme yaptım. Hatta daha önce de söyledim, yineliyorum.

Burhan Kuzu'nun hastanede yattığı odanın ve raporları muhafaza edin demiştim. Burhan Kuzu'nun neden öldürüldüğü ya da neden öldüğü ortaya çıkar.

Normal bir Covid ölümü değil. Yani 21.00'de konuşan bir adam sabaha karşı kanama ile kaybedilmez. Bir sürü soru işareti bir sürü muama var.

Entübe edilmemiş, boğazına hortum takılmamış. 21.00'de konuşan bir adam yoğun bakımda, ertesi gün öldü diye haberleri çıkıyor. O kadar bir karanlık ve soru işaretleri var ki... "

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
6
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
7
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿ Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı
﻿ Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı
﻿ Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı
﻿Meksika sınırına konteyner duvar
﻿Meksika sınırına konteyner duvar
﻿Meksika sınırına konteyner duvar
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
﻿İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson Türk firmasıyla tarifeli uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.