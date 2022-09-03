Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi

Sosyal medyada dün başlayan ‘Tek kelime’ akımıyla siyasetten spora gündemdeki isimler paylaşımlarda bulundu.

Bunlardan biri de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu. Erbaş Kuran'ı Kerim'in ilk ayetini hatırlatarak “Oku” paylaşımı yaptı.

TURHAN ÇÖMEZ'DEN TEK KELİMELİK YANIT

Ali Erbaş’ın bu paylaşımına Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez’in yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu mesajı alıntılayan Çömez paylaşımında; “Sen de” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar: