Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından suç duyurusu! Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik'i işaret etti

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yaptığı suç duyurusunda “Suç oluşturduğu kuşkusuz olan bu fiiller karşısında, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim” dedi.

Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç İBB operasyonlarında 'etkin pişmanlıktan' yararlanan kişilerin kendisine yönelik iddialarının, soruşturmanın gizliliği ihlâl edilerek bir kısım medya organlarında servis edildiğini ve "iddiaların doğru olduğu izlenimiyle itibar cellatlığı" yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Bugün X hesabından HSK'ya suç duyurusunda bulunduğunu duyuran Özgenç, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bugün bulunduğum SUÇ DUYURUSU metnini kamunun bilgisine sunuyorum:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde icra edildiği düşünülen iş ve işlemlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma çerçevesinde “şüpheli” veya “tanık” sıfatıyla ifade veren kişilerin yaptıkları açıklamalar, SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İHLÂL EDİLEREK, doğrulukları henüz araştırılıp tespit edilmeden, bir kısım medya organlarına servis edilmekte ve İTİBAR CELLATLIĞI görevini üstlenmiş olan belirli kişiler tarafından içeriklerinin “doğru” olduğu izlenimi oluşturacak şekilde alenileştirilmektedir.

Söz konusu soruşturmada “şüpheli” ve “tanık” konumunda bulunan kişilerle kişisel bir irtibatım ve hatta tanışıklığım olmadığı halde, soruşturma sürecinde benim de bazı kişilere müzahir olduğum yönünde açıklamalarda bulunulmuştur.

Bu yayın içeriklerine;

https://youtube.com/live/qR17zRLFA8A?si=dFJYX-8ynjbWw5bZ

https://youtu.be/KfFDyUV09FE?si=OCYnCQRPQBCD1Frq adreslerinden ulaşılabilir.

Suç oluşturduğu kuşkusuz olan bu fiiller karşısında, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.”

Özgenç'in HSK'ya sunduğu videolarda, gazeteci Nagehan Alçı, Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik'in bulunduğu programlar yer aldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bugün bulunduğum

SUÇ DUYURUSU

metnini kamunun bilgisine sunuyorum:



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI’NA,



İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde icra edildiği düşünülen iş ve işlemlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı… — İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) June 24, 2025

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İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAF VE SESİNİN DE YASAKLANMASINA TEPKİ GÖSTEMİŞTİ

İmamoğlu kararına AKP'li isimden itiraz! Bu açıklama ortalığı karıştıracak

Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplu taşımada ses ve görsellerinin yasaklanmasına tepki göstererek “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmış olsa bile, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez” ifadelerini kullanmıştı.