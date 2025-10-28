TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala kayyum atandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç TELE1 televizyonuna kayyum atanmasına karşı çıktı. Özgenç “Bir televizyon kanalına kayyım tayini ancak bu kanal üzerinden yapılan yayınlarla suç işlenmeye devam edilmesi halinde mümkündür” dedi.

"BASIN HÜRRİYETİNE SALDIRI ÖRNEĞİ OLUŞTURMAKTADIR"

Prof. Dr. İzzet Özgenç’in açıklaması şöyle:

“Bir televizyon kanalına kayyım tayini ancak bu kanal üzerinden yapılan yayınlarla SUÇ İŞLENMEYE DEVAM EDİLMESİ HALİNDE mümkündür (CMK, m. 133, f. 1).

Televizyon kanalında yapılan yayınlarla ilgisi kurulmayan bir suçlamadan hareketle, kanala kayyım tayini suretiyle yayın faaliyetinin engellenmesi, bir yetkinin kötüye kullanılması ve basın hürriyetine SALDIRI örneği oluşturmaktadır!”

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanya direktörü Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında aynı suçlamayla cuma sabahı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri kanalda arama yaparken, Yanardağ gözaltına alınmıştı. Kanalın canlı yayınında paylaşılan detaylara göre, polisler Merdan Yanardağ’ın odasında arama yaptı ancak yayına müdahale etmedi.

Başsavcılık akşam saatlerinde TELE 1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne kayyum atandığını duyurdu.

Ana haber yayını sırasında atanan TMSF heyeti, yayının durdurulmasını istedi. Gazeteci Murat Taylan, "Yalanlara teslim olmayın" sözleriyle yayını noktaladı. Kararın ardından TELE 1 banttan yayına geçti.

'Casusluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında tutuklama kararı verildi.