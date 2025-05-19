Erdoğan'ın eski metin yazarından olay sözler! Celal Şengör ve İlber Ortaylı'yı bombaladı

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Erdoğan'ın eski metin yazarından olay sözler! Celal Şengör ve İlber Ortaylı'yı bombaladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör'ü sert sözlerle hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, iktidara yakın Yeni Şafak'taki, "Müslümanlık üst kimliğimizdir" başlıklı yazısında İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü sert bir dille eleştirdi.

"AHLAKİ ZAAFLARI OLAN, CAHİL VE ŞOV PEŞİNDE KOŞAN İSİMLER"

Ünal, Ortaylı ve Şengör'ün, tarihin gerçeklerini çarpıtarak gençlere yanlış bir tarih algısı sunduklarını ve bu durumun gençlerin savrulmasına neden olduğunu iddia ederek, "Hem ahlaki zaafları olan, hem cahil, hem de şov peşinde koşan bu isimler, içerden ve dışardan aldıkları destekle gençlere yanlış bilgiler aktardılar" ifadelerini kullandı.

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