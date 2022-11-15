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  • Erdoğan Prens Selman'a Nebati'yi işaret etti. Tarihe geçen fotoğraf. Turhan Çömez yakaladı

Erdoğan Prens Selman'a Nebati'yi işaret etti. Tarihe geçen fotoğraf. Turhan Çömez yakaladı

Erdoğan G20 Zirvesi kapsamında görüştüğü Suudi prens Selman'a Nebati'yi işaret etmesi dikkat çekti. Prens Selman daha önce İstanbul'da cinayet işlenmekle suçlanmıştı. Tarihe geçen görüntüyü İYİ Partili Turhan Çömez yakaladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 18:05
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Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez yakaladı. Erdoğan Suudi prense Nebati'yi işaret etti

Erdoğan Prens Selman'a Nebati'yi işaret etti. Tarihe geçen fotoğraf. Turhan Çömez yakaladı
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Bu yıl Endonezya’nın başkanlığını yürüttüğü G20’nin Liderler Zirvesi, “Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma” ana temasıyla 15-16 Kasım’da Bali’nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası’nda düzenleniyor.

Zirve, Endonezya Devlet Başkanı Widodo’nun, Apurva Kempinski’deki liderleri karşılama töreniyle başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirveye, G20’yi oluşturan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) liderleri iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşme sırasında Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi işaret ettiği görüntü sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez sosyal medya hesabından söz konusu görüntüyü paylaşarak şu ifadelere yer verdi: “İngiliz tefecilerden umut yok. Sen bari şu çocuğa 20 milyar $ ateşleyiver.”

PRENS SALMAN DAHA ÖNCE İSTANBUL’DA CİNAYET İŞLEMEKLE SUÇLANMIŞTI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürüldü. Cesedi elektrikli testereyle parçalandı ve yok edildi. Türkiye, cinayetin üstüne gitti, tüm ayrıntıları dünyaya servis etti.

Tüm raporlar cinayet emrini Suudi yönetiminin verdiğini işaret ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Veliaht Prensi Selman'a, "Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir" ifadelerini kullanmıştı.

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