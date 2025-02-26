Erdoğan’ın eski sağ kolu yandaş gazetecileri ‘madara’ etti! İmamoğlu’nun diploması ortalığı karıştırdı…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ‘sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı. Dün ise İmamoğlu’nun avukatları açıklamalarda bulunmuştu. Basın mensuplarının da yer aldığı bilgilendirmeye ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''ın başbakanlığı döneminde danışmanları arasında bulunan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, toplantıya gelmeyen 3 gazeteci için, “İmamoğlu'nun diplomasında madara olmaktan korkanlar” diyerek değerlendirmede bulundu.

ÜÇ GAZETECİ KATILMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanları arasında yer alan ve Karar gazetesi yazarı Akif Beki, dün İmamoğlu’nun avukatlarının sahte diploma iddiaları üzerine başlatılan 'resmi belgede sahtecilik' soruşturmasına ilişkin düzenlediği basın bilgilendirme toplantısına ilişkin, flaş bir ayrıntıya dikkat çekti. Beki, medyada konuyu en çok dillendiren üç gazetecinin avukatların basın toplantısına özel olarak davet edildikleri hâlde katılmadığını açıkladı.

“MADARA OLMAKTAN MI ÇEKİNDİLER?”

Beki, “Fuat Uğur, Nedim Şener ve Erdem Atay mazeret bildirmiş. Yok, hayır; akşam cereyanlar kesik olduğu için ders çalışamadıklarından değil. Biri şehir dışında, diğeri YouTube yayınında, öbürü de hasta olduğu gerekçesiyle. Sosyal medyada Fuat Uğur'un şöyle dediği de dolaşıyor; bu gazeteciler, avukatların hukuk bilgisiyle madara edilsin diye çağrılıyormuş. Katılmamalarının asıl gerekçesi bu mu yoksa, madara olmaktan mı çekindiler? Öyleyse yersiz bir korkuymuş. Basın toplantısı herkese açıktı ve Yeni Şafak'tan da katılıp sorusunu soran oldu. Kimse de madara oldu, diye bakmadı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

İmamoğlu’nun avukatı dün basın açıklaması gerçekleştirmişti.