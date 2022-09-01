1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı

Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün yaptığı açıklamalara yanıt veren Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez’in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 19:01
Takip Et

Erdoğan'ın eski sırdaşı Turhan Çömez'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap

Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
+
Aa
-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli 2023 seçimlerine 9 ay 18 gün kaldığını belirtirken, "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'dır. Yeniden seçilmesi için olağanüstü gayret sarf edilecektir." dedi

Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez Bahçeli’nin bu açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çömez; “Bahçeli: Seçime 9 ay 18 gün var, hazırlanıyoruz. Doğuma mı? Biz de hazırlanıyoruz. Barışa, dostluğa, kardeşliğe. Demokrasiye, hukuka, insan haklarına, özgürlüğe, eşitliğe. Aydınlık, müreffeh ve mutlu bir Türkiye’nin doğuşuna.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Cumhur
1.09.2022 19:13
Bir günde çık deki bende adayım partin var aday ol ama olmaz yıllarca boşuna devletin başına devlet gelecek diye milliyetçiler bağır di 2023 az kaldı insallah hersey guzel olacak  
 
Kadir KUŞ....
1.09.2022 19:07
Sayın genel başkanım ız DEVLET Bahçeli Bey geçmiş dönemde defalarca TERCİH HATALARI.... Yaptırıldı.... Tekrarı olmaz İnşAllah... Burası benim son VATANIM...... Herkeze saygı ve hürmetler...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
2
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
3
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
4
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
5
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
﻿Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Büyük tepki topladı
6
﻿Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin sözler! Büyük tepki topladı
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
7
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Şehirlerarası hırsızlık! En sonunda Malatya'da yakayı ele verdi
﻿Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu 21 kişiye suç duyurusu
﻿Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu 21 kişiye suç duyurusu
﻿Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu 21 kişiye suç duyurusu
﻿Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon
﻿Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon
﻿Nijerya'da Boko Haram'a büyük operasyon
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Polonya 2. Dünya Savaşı için Almanya'dan resmen tazminat talep edecek
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
﻿Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.