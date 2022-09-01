Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli 2023 seçimlerine 9 ay 18 gün kaldığını belirtirken, "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'dır. Yeniden seçilmesi için olağanüstü gayret sarf edilecektir." dedi

Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez Bahçeli’nin bu açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çömez; “Bahçeli: Seçime 9 ay 18 gün var, hazırlanıyoruz. Doğuma mı? Biz de hazırlanıyoruz. Barışa, dostluğa, kardeşliğe. Demokrasiye, hukuka, insan haklarına, özgürlüğe, eşitliğe. Aydınlık, müreffeh ve mutlu bir Türkiye’nin doğuşuna.” İfadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: