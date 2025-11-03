Geçtiğimiz günlerde tv100’den kovulan Gazeteci Fuat Uğur, dün X (Twitter) hesabından yaptığı tespitle gündem oldu. Uğur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir paylaşımının yaklaşık 273 bin etkileşim almasına vurgu yaparak, "AK Parti'nin 12 milyon üyesi olduğuna inanmak güç. Herhâlde 273 bin kişi civarında olmalı" tespitini yaptı.

21 MİLYON TAKİPÇİLİ ERDOĞAN 341 BİN GÖRÜNTÜLENDİ

​Erdoğan’ın 21,2 milyon takipçisi bulunan X hesabındaki "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi" açılışı paylaşımı, an itibarıyla 341 bin görüntülenmeye ulaştığı görüldü. Gazeteci Fuat Uğur ise bu görüntülenme sayısını AK Parti'nin resmi üye sayısı ile karşılaştırdı.

FUAT UĞUR: AK PARTİ'NİN ÜYESİ 273 BİN KİŞİ CİVARINDA OLMALI

​Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmî internet sitesinde AK Parti’nin üye sayısı 3 Kasım itibarıyla 10 milyon 878 bin 733 kişi olarak belirtilmişti. Fuat Uğur ise bu duruma ilişkin, "AK Parti'nin 12 milyon üyesi olduğuna inanmak güç. Herhâlde 273 bin kişi civarında olmalı" tespitinde bulundu.

2 GÜNDEKİ PAYLAŞIMLARDA GÖRÜNTÜLENMELER AZ

​Erdoğan’ın son iki günde yaptığı X paylaşımlarında görüntülenme sayılarının en fazla 737 bine çıktığı, en az ise 222 binin üzerine ulaştığı tespit edildi

AKP'YE HABERSİZ ÜYELER GÜNDEM OLMUŞTU

AKP’deki üye sayıları ise bir ara tartışılır olmuştu. Medya Ombudsmanı Faruk Bilidirici, AKP Etimesgut İlçe Başkanlığına parti üyesi olarak kaydedildiğini belirterek, partinin ilçe başkanlığına giderek itiraz dilekçesi vermişti.